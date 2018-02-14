Ekrem Kaceroğlu davasında reddi hakim talebi

Kobanê eylemleri sırasında İzmir’de linç edilerek öldürülen Ekrem Kaceroğlu davasında aile avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

İzmir’in Bornova ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê eylemleri sırasında silahla vurulup, linç edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası Ekrem Kaceroğlu davasının görülmesine devam edildi. Aile avukatı, tarafsız bir yargılama yapılmadığını söyleyerek hâkim ve mahkeme üyelerinin reddi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi reddetti.

Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde, 7 Ekim 2014'te, Kobanê eylemleri sırasında Ekrem Kaçeroğlu, açılan ateş sonucu yaralandı. Yere düşen Kaçeroğlu'ya mahalleden bir grup saldırdı. Linç edilen ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ekrem Kaçeroğlu, 10 Ekim'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan araştırmada, TOMA'nın üzerindeki kameralardan çekilen görüntülerden Kaceroğlu'ya saldırdıkları ve silah kullandıkları saptanan Reşit A., kardeşi Kubilay A. ile akrabaları Suat D. ile Murat K.'yi gözaltına alındı.

İzmir Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hâkimliği, Ekrem Kaçeroğlu'nun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediğini belirtip, ancak yerdeyken yaralıya müdahalede bulundukları gerekesiyle Kubilay A. ve Murat K. için tutuklama kararı verdi. Silah kullanan Reşit A. ve Suat D. ise Kaceroğlu'ya yönelik eylemde bulunduklarına dair yeterli, güçlü delil elde edilemediği gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu Kubilay A. ve Murat K. da daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tarafından tahliye edildi. Sanıklar hakkında dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanıklar katılmadı. Kaçeroğlu Ailesi'nin avukatı Nezahat Paşa, tarafsız yargılamanın yapılmadığını söyleyerek, hakim ve mahkeme üyelerinin reddi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise mahkemede görevli bir üyenin geçici olarak duruşmaya katıldığını, verilen karar ve mahkeme uygulaması dikkate alındığında mahkeme başkanı ve diğer üyenin tarafsızlığına gölge düşürecek herhangi bir eylem ve davranışının bulunmadığını ifade ederek, talebin davayı uzatmaya yönelik bir istek olduğunu gerekçe göstererek talebi reddetti.

Esas hakkındaki talebi sorulan Ekrem Kaçeroğlu'nun ailesinin avukatı ek süre istedi. Ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. (İzmir/DHA)

Kaceroğlu'yu linç edenler görüntülere rağmen serbest!

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 17:34

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