Gözaltına alınan Serpil Kemalbay, açlık grevine başladı

İfade vermek için gittiği Ankara Adliyesi önünde gözaltına alınan HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, açlık grevine başladığını duyurdu.

Hakkında yakalama kararı olduğu için ifade vermek üzere gittiği Ankara Adliyesi önünde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay açlık grevine başladı.

Dün gözaltına alınan ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tek kişilik hücrede tutulan Kemalbay’a gönderilen elbiseler verilmedi. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Kemalbay, haksız ve hukuksuz gözaltı ve soruşturmaya karşı açlık grevine başladığını duyurdu.

Kemalbay'ın avukatları aracılığıyla gönderdiği kısa mesajı ise şöyle:

"İnsanın insana kul olmadığı, özgür, eşit, demokratik bir toplumu elbirliği ile inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edecek, barış içinde yaşamı birlikte kuracağız. İçeride, dışarıda mücadeleye devam. Biz kazanacağız, kadınlar kazanacak, halklarımız kazanacak. Yürekten sevgi ve selamlarımla." (Ankara/MA)

HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

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