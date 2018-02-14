HES inşaatı işçileri 3 aylık alacaklarını istiyor

Rize’nin Küçükçayır köyündeki Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatı şirket tarafından durduruldu. 3 aydır paralarını alamayan ve 10 gündür şantiyede bekleyen 120 işçi, şirket yetkililerine ulaşmaya çalışıyor. Ücretlerinin ödenmesini isteyen işçiler şantiyeden ayrılmıyor.

Küçükçayır köyünde yapımı süren ve 120 kişinin çalıştığı HES inşaatı 10 gün önce iddiaya göre ekonomik sorunlar yaşayan şirket tarafından durduruldu. 3 aydır maaşlarını alamayan işçiler şantiyede iş yapmadan bekleyişe başladı. Bazı işçiler evlerine dönerken şantiyede bekleyen işçiler patrona ulaşmaya çalışıyor. Kendilerine bilgi verilmediğini öne süren işçiler alacaklarını istiyor.

HES inşaatında çalışan Murat Balık, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek “Paralarımızı alamıyoruz. Bize ‘İstediğiniz yere şikayet edin’ dediler. Biz de herkesin imzasını alarak valiliğe dilekçemizi verdik. Henüz yetkililer bizimle görüşmedi. 120 arkadaşımız perişan bir vaziyette bekliyor. Kimi arkadaşlarımız izine gitti, kimisi koğuşta. Taşeron şirketin taşeronunda çalışıyoruz. İlk işi yapan parayı vermiş diyorlar ama aradaki şirket paramızı vermiyor. Yetkililer bize doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Şu an biz yine de çalışmak istiyoruz ama ne para var ne iş makinelerinde mazot var. Ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

'TAŞKINLIK YAPMAK İSTEMİYORUZ'

Vardiya çavuşu Hasan Cöm de işverenin kendileri ile ilgilenmediğini belirterek “Bıkalım, usanalım diye bize şu an işte maaşta vermiyorlar. Canımızı artık boğazımıza getirdiler. Başkaları gibi burada taşkınlık yapıp yıkıp dağıtmak istemiyoruz. Biz burada üslubuna göre hakkımızın peşindeyiz. Bize kulak verip bizim yanımızda olsunlar” diyerek şirket yetkililerine kendileri ile ilgilenmeleri çağrısında bulundu.

'ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ 3 AY NE YER NE İÇER?'

İşçi Ali Elik ise “HES projesinde tünelin içinde zor koşullarda 12 saat çalışıyoruz. Bunun karşılığında maaşımızı alamadığımız için zor durumda kaldık. Bizim çoluk çocuğumuz 3 ay ne yer ne içer?. Biz madem bu şekilde evimizi idare edebiliriz neden gurbete çıkalım” diyerek tepkisini dile getirdi. (DHA)

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