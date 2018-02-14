İsrail jetini vuran Suriye: Saldıran her jeti düşürürüz

İsrail F-16'sını düşüren Şam'dan yeni açıklama: Suriye'ye saldıran her jeti düşürürüz ve bu sadece bir tehditten ibaret değil.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, “Suriye’ye saldıran her jeti düşürürüz ve bu sadece bir tehditten ibaret değil” dedi.

Suriye devlet ajansı SANA’nın son dakika olarak aktardığına göre Mikdat, ‘Batı’nın desteğini kesmesi halinde teröristlerden kurtulma gücüne sahip olduklarını’ da belirtti.

Suriye yönetimi cumartesi sabahı Şam yakınlarındaki bir İran üssünü hedef alma gerekçesiyle hava sahasını ihlal eden bir İsrail F-16’sını düşürmüştü. (DIŞ HABERLER)

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