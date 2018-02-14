Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Siirt kent merkezinde, kağıt ve taş oyunlarının yasak olduğu 50 yıllık çay ocağında daima satranç ve dama oynanıyor.

Turan KOYUNCU

Mehmet Yücel DURAK

Siirt kent merkezindeki 50 yıllık çay ocağında, dama ve satranç dışında bir oyuna izin verilmiyor. Çeşitli tarihlerde farklı kişilerin işlettiği çay ocağının son işletmecisi Cengiz Aldemir, genelde orta yaş ve üzerindeki kişilere hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kağıt ve taş oyunlarına izin vermediğini anlatan Aldemir, “Bu kahveyi yeni devraldım. Benden önce burayı işleten çay ocağı sahipleri burada dama veya satranç oyunu dışında oyuna izin vermemiş. Yıllardan beri bu çay ocağı çalışıyor ve daha çok emeklilere ve hitap ediyor. Buraya gelen emekliler gün boyu hiç sıkılmadan dama oynuyorlar. Satranç oynamasını bilenler ise satranç oyunu oynuyor. Bu gelenek çok eski yıllara dayanıyor. Buraya gelen yaşlı amcalar, bunun 50 yıldan beri devam ettiğini ve Siirt’te ilk olarak bu kahvede dama oyunu oynatıldığını söylüyorlar” dedi.

DAMA OYNAMAK İÇİN SAATLERCE SIRA BEKLİYORLAR

Çay ocağında bir tek dama ve satranç oynatılmasından dolayı bu çay ocağını tercih ettiklerini belirten emekli müşterilerden Turan Açıkgöz, “Ben emekliyim, buraya gelen tüm oyuncular da benim gibi emeklidir. Günümüzün çoğunu burada geçiyoruz ve akşam saatlerinde evimize gidiyoruz. Dama oynayan masalara çay daha ucuz veriliyor. Çay ocağı sahibi kahvede bulunan oyuncular arasında küçük bir turnuva düzenliyor. Rakiplerini yenen tüm dama oyuncusu, bir gün boyunca bedava çay içme hakkına sahip oluyor. Birçok gün ise burada dama oynamaya geldiğimizde sıramızı bekliyoruz ve sıramız geldiğinde damanın başına geçiyoruz” diye konuştu.

Dama tutkunlarından Behçet Demir ise Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen dama ve satranç turnuvalarına katıldıklarını ifade ederek, “Dama ve satranç tutkunları buraya gelerek turnuvalara katılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden buraya gelen vatandaşlara şahit oldum. Bu çay ocağına İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan ve Batman illerinden birçok emekli gelerek dama oynadıklarını gördüm ve yapılan turnuvalarda şampiyon olanları gördüm. Bu dama bir nevi Siirtli emekliler ile özdeşleşmiş durumda ve zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz” dedi. (Siirt/DHA)

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