HDP'li Beştaş: Barışı savunmak neye göre suç?

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 27 kişinin gözaltına alınması ve bu kişilerden 5’inin tutuklanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Hatay'da Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yapan siyasetçiler, sendikacılar ve insan hakları örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu 27 kişinin gözaltına alınması ve bu kişilerden 5’inin tutuklanması HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından Meclis gündemine taşındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş’ın Gül’e yönelttiği bazı sorular şöyle: “Yapılan gözaltı ve operasyonlar ile hedeflenen HDP’nin siyasi faaliyetleri midir? Siyasi parti yöneticilerinin basın açıklaması yapmaları hangi yasaya göre suçtur? Hükümetiniz neden düşünce ve ifade hürriyetini hedef almaktadır? Sosyal medya paylaşımları hangi gerekçe ile TMK kapsamında değerlendirilmektedir? Türkiye genelinde HDP’nin gerçekleştirdiği kongre öncesinde başlayan ve hızla devam eden gözaltı operasyonları ile HDP’nin fiilen kapatılması mı öngörülmektedir? Halihazırda HDP ve bileşenlerine mensup olan yahut HDP lehine sosyal medya paylaşımları sebebiyle kaç kişi gözaltına alınmış, kaçı tutuklanmıştır? Gözaltı operasyonları talimat ile mi gerçekleştirilmektedir? Afrin’e yönelik operasyonlara karşı çıkmak ve barışı savunmak hangi yasaya göre suç addedilmektedir? Barışı savunanlara yönelik bu operasyonların sebebi müdahalenin haksız oluşundan mı kaynaklanmaktadır?” (İstanbul/EVRENSEL)

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