İzmir Barosu'ndan 1 yılda 125 istismar mağduru çocuğa destek

14 Şubat 2017'de kurulan İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1 yılda 125 cinsel istismar mağduru çocuğa hukuki destek verdi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin Adliye Birimi’nin açılışının birinci yılı nedeniyle İzmir Adliyesi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasında Merkez’in bir yıllık süre zarfında yürüttüğü çalışmalardan bahsedilerek “Biz de İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak tüm çocuklarımızın haklarını korumaya, Çocuk Adalet Sistemi içinde çocukların örselenmemesi için elimizden gelen tüm hukuki yardımları yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Üç yıldır çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 14 Şubat 2017 günü mağdur çocukların ve ailelerin daha kolay ulaşımı için İzmir Adliyesi birimini kurdu. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. İlke Erol, geçen bir yıllık süreçte 125 ihmal ve istismar mağduru çocuğa hukuksal destek verdiklerini, mağdur ve suç işlemiş çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurarak koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmasını sağladıklarını söyledi.

Açıklamada tüm çalışmaların çocuğun yüksek yararı ilkesi çerçevesinde şekillendiği ifade edilerek; “Karaman’da, Nizip’te, Aladağ’da, Dikili’de, yurtlarda, mülteci kamplarında saldırıya uğrayan, mağdur olan çocuklarımızın yanında durduk, sürece müdahil olduk, sanıkların en yüksek cezalar alması, çocuklarımızın onarılması, hayatta dik durabilmesi için mücadele ettik” denildi.

Özellikle istismar mağduru çocukların duruşmalara gelmeden, ÇİM’de ya da adli görüşme odalarında dinlenmeleri için gerekli başvurularda bulunduklarını söyleyen Av. İlke Erol “yapılan başvurular sonunda taleplerin mahkemeler tarafından da kabul görmesi, çocuk lehine düşünen, aynı bakış açısına sahip olduğumuz hakim ve savcıların varlığı, geleceğe dair çalışmalarımıza umut vermekte, inancımızı artırmaktadır” dedi.

Kiraz, Kınık, Kemalpaşa, Menderes, Tire, Ödemiş, Bayındır, Torbalı ilçeleri pilot bölge seçilerek muhtar ve eşleri başta olmak üzere yerel yöneticilere ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada “Hedefimiz tüm ilçeler ve nihayetinde İzmir merkezde eğitimler düzenleyerek farkındalık yaratmak ve ulaşılabilir olmaktır” dedi.

Basın açıklaması sonunda konuşan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan ise, İzmir Barosu olarak hiçbir çocuğun bu tip durumlarla karşı karşıya kalmaması için çalıştıklarını ifade ederek, bu anlamda belediyelerle, muhtarlarla, okullarla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu mücadelede valiliklere, milli eğitim müdürlüklerine büyük görevler düştüğünü, İzmir Barosu olarak da bu konularda ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Av. Aydın Özcan özellikle cemaat yurtlarının çok iyi bir şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir Barosu'nda çocuk hakları merkezi açıldı

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