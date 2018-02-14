Şehir hastanelerinde muayene sayısı, nüfustan fazla

CHP'li Niyazi Nefi Kara, şehir hastanelerindeki doluluk oranına dikkat çekerek, 'Muayene sayıları nüfuslarından fazla' dedi.

Şehir hastanelerinde, açılışının üzerinden geçen bir yılda muayene sayıları dikkat çekti. Doluluk garantisi ile ilgili sorunun yanıtlanmadığı başvuruda verilen rakamlar, hastanelerde verilen yüzde yetmiş doluluk garantisini akıllara getirdi.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, hizmete açılan şehir hastanelerinde verilen doluluk oranı garantisine dikkat çekmek için sorduğu muayene sayılarına Sağlık Bakanlığından gelen yanıta dikkat çekerek “Adana, Mersin, Isparta ve Yozgat Şehir Hastanelerindeki ayakta muayene sayıları bu illerimizin nüfusundan fazla” dedi.

Kara, yaptığı açıklamada “Yozgat Şehir Hastanesi açılalı 1 yıl olmuş ve Yozgat ilimizin nüfusu 418 bin ancak hastanede toplam ayakta muayene sayısı 747 bin. Isparta Şehir Hastanesi 11 aydır faaliyette muayene sayısı nüfusunun 2 katı. Aynı şekilde Mersin Şehir Hastanesi 1 yıldır hizmet veriyor, ilin nüfusu 1.7 milyon ancak ayakta toplam muayene sayısı 1.9 milyon. Bu rakamlar Hükümetin her fırsatta reddettiği ‘doluluk garantisi’nin bir ispatıdır. AKP’nin sağlıkta dönüşüm ile birlikte hayata geçirdiği Şehir Hastaneleri projesi halka sağlık vadetmiyor aksine halkı hasta ediyor” ifadelerini kullanan CHP’li Kara, ameliyat ve tetkik rakamlarının da performans sisteminin bir yansıması olarak son derece yüksek olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

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