Yıldırım: Ümit ederim Yücel, kısa sürede serbest kalmış olur

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajanlıkla suçladığı gazeteci Deniz Yücel için 'Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında gazeteci Deniz Yücel hakkında açıklamalar yaptı. Yıldırım "Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim” dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Berlin’de üst düzey temaslarda bulunmak ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’ya bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Alman televizyonu ARD’nin akşam haber kuşağı Tagesthemen'in sorularını yanıtladı. Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan ve henüz iddianamesi hazırlanmayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Alman Ajanı’ olarak suçladığı Die Welt Muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya “Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.

ERDOĞAN ‘ALMAN AJANI’ DEMİŞTİ

Almanya ile Türkiye arasında geçen yıl yaşanan gerginlikte 3 Mart 2017’de Yeşilay’ın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel’in tutuklanmasına yapılan eleştirilere ilişkin şunları söylemişti:

“Almanya’yı görüyorsunuz değil mi? Bunlar yok bilmem die Welt’in bir temsilcisi içeri alınmış bundan dolayı değil. Bir ay bu kişi PKK’nın bir temsilcisi olarak bir Alman ajanı olarak bu kişi Alman konsolosluğunda saklanmıştır. Bunu bize teslim edin yargılansın dendiğinde de vermemiştir. Bunu bana Merkel söylediğinde sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor bize ne diyorsunuz yargı bağımsızdır tarafsızdır diyorsunuz. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz. Verin yargılansın. Önce vermediler sonra nasıl olduysa verdiler. Ve yargı görevini yaptı tutukladı.”

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