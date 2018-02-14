Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, istifa etti

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti. 2009'dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tuğçe ÖZDEMİR

Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti. 2009'dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin istifa çağrısında bulunduğu Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti. Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelirken, geçen Aralık ayından itibaren artan baskılara rağmen istifa etmemişti.

Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ulusal icra kurulu toplantısında aldığı kararla, Jacob Zuma’ya ülkeyi krize sürükleme gerekçesiyle istifasını isteyen bir ultimatom vermişti. Kararını açıklamak için Zuma’ya verilen 48 saatlik süre bu sabah itibariyle sona ermişti.

ZUMA 3 AYLIK SÜRE İSTEMİŞTİ

2009 yılından beri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkanlığını yapan Zuma’nın 9 yıllık çalkantılı iktidar sürecine yolsuzluk iddiaları ve ekonomik çöküşler damgasını vurdu. Zuma ile Aralık ayından bu yana ANC’nin liderliğini üstlenen başkan vekili Cyril Ramaphosa arasında süren görüşmeler ise başarısızlıkla sonuçlandı. Bu görüşmelerin ardından Pazartesi günü istifası için verilen ultimatoma karşın Zuma, 3 aylık “ihbar süresi” talep etti ve bu sürenin ardından istifa edeceğini bildirdi.

ANC’nin en yüksek karar organı olan icra kurulu ise Salı sabah saatlerinde istifa çağrısını bir kez daha hatırlattı. Zuma’nın güçlü destekçilerinden olarak bilinen ANC’nin Kadınlar Birliği (ANCWL), istifa çağrısına destek verdiğini, icra kurulunun kararının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Şu anki duruma bakarak, Zuma’ya gensoru önergesi verilmesi olası. Ayrıca, ANC icra kurulunun çağrısına birçok sivil toplum kuruluşundan da destek geldi. Zuma’ya istifası için verilen süre ise bugün itibariyle sona erdi.

Maliye Bakanı Malusi Gigaba yaptığı açıklamada, Zuma’nın gönüllü olarak gitmeyi kabul etmemesi durumunda mecliste güvensizlik oylamasına gitmekten çekinmeyeceklerini ifade etmişti.

Zuma’nın istifa sonrasında boşalan başkanlık koltuğuna, oylama yapılıp yemin töreni gerçekleşene dek partinin yeni lideri Ramaphosa oturacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 00:43

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