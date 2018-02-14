'Türkiye ve Rusya arasında ikinci S-400 alımı planlanıyor'

Rusya ve Türkiye’nin 2020 yılında ikinci S-400 füze sistemlerinin sevkiyatı için kontrat imzalamayı planladığı duyuruldu.

Rus TASS Ajansı'na konuşan adı açıklanmayan bir "askeri bir diplomatik" kaynak, “2020 yılının Mayıs-Haziran aylarında birinci kompleksin sevkiyatının tamamlanmasının ardından, aynı yıl içinde Türkiye’ye 2021 yılında ikinci S-400 kompleksinin sevkiyatının yapılması için yeni kontrat imzalanması planlanıyor. Sevkiyat kurallarının içeriği ilk kontrat gibi olacak” dedi.

Kaynak tarafından verilen bilgilere göre, yeni belgede üretimin kısmen lokalizasyonu belirlenecek ve Türk şirketleri Rus lisansına göre kritik önem taşımayan S-400 parçalarını hazırlayacaklar.

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi ve “Rosoboroneksport” ise bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 12:57

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