TSK’nin Afrin operasyonunda 26'ncı gün 

TSK’nin Afrin’e başlattığı operasyon 26. gününde de devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adıyla başlatılan Afrin operasyonu 26. gününde de devam ediyor.

TSK'den açıklama yapıldı: “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur.”

TİLLERSON’DAN TÜRKİYE’YE: BİR YOLUNU BULMALIYIZ

﻿Ortadoğulu turunda bulunan ve bugün Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün gittiği Ürdün’de “ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalı” açıklaması yaptı.

ABD’li Bakan Tillerson, Ürdün öncesi Kuveyt’te yaptığı açıklamada ise, “Afrin’deki durum Suriye’nin doğusunda IŞİD ile yaptığımız mücadeleyi sekteye uğrattı” demişti.

‘İRAN ÇEKİLMELİ’

Öte yandan Tillerson’ın Ortadoğu ziyaretinin önemli gündemlerinden birini de İran oluşturuyor. Ürdün’de konuşan ve ABD’nin cumartesi günü İsrail ile Suriye’deki İran askeri varlığı ve Suriye güçleri arasında yaşanan askeri gerilimden gayet endişe duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran’ın Suriye’den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.

Tillerson’un sözlerine İran’dan yanıt ise gecikmedi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “İran’ın Suriye’deki askeri varlığı Suriye hükümetinin davetine dayanmaktadır ve meşrudur. Asıl ABD Suriye’den çekilmeli” dedi.

Bu arada Tillerson, Ürdün ziyareti sırasında ABD’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de biraraya geldi. (HABER MERKEZİ)

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' Operasyonuna dair gün gün gelişmeler...

'ABD operasyona karşı ama diplomasiyle çözmek istiyor'

'ABD operasyona karşı ama diplomasiyle çözmek istiyor'

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 17:52

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