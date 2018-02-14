Kılıçdaroğlu'dan 9-10 Mart'ta 'Tüzük Kurultayı' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı toplanması için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, kurultayın 9-10 Mart tarihlerinde toplanmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayının 9-10 Mart tarihlerinde toplanması için çağrı yaptı. Çağrı metnine göre, tüzük kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kurultayda, tüzük değişikliği ve kurultay yönetmeliği ele alınacak.

Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla duyurulan çağrı metni şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri saat 10.00’da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde (Yenimahalle) aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.” (HABER MERKEZİ)

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