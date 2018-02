Mamak’ta yüzlerce kadın istismara karşı sokağa çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna zorla uyuşturucu verilerek istismara uğraması, kadın örgütleri tarafından protesto edildi.

Ankara Mamak’ta bir kafede 14 yaşındaki kız çocuğuna zorla uyuşturucu verilmesi ve çocuğun istismara uğraması mahalleliler tarafından protesto edildi. Kızkardeşim Kadın Dayanışma Derneği, Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği ve mahalle halkının çağrısıyla yapılan eylemde “Mahallemizde uyuşturucuya da istismara da izin vermeyeceğiz” denildi.

Mamak General Zeki Doğan Mahallesi’nde yaşayan ve 2 Şubat günü akşam saatlerinde babasının yanına gitmek için evinden çıkan 14 yaşındaki M, o gün eve gelmedi. Ertesi sabah annesi N.D’nin çalıştığı yere gelen M, alıkonulduğunu, zorla uyuşturucu verilip istismara uğradığını, alıkoyan kişilerin silahlı olduğunu anlattı. Çocuğu istismar eden S. A.’ya yardım eden İ. D. olayın ertesi günü tutuklanırken S.A. kadınların çabalarıyla birkaç gün önce yakalandı. Polisin de savcılığın da ilgisiz kaldığı olaya mahalleliler ise tepki gösterdi.

Kızkardeşim Kadın Dayanışma Derneği, Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği ve mahalleli kadınların çağrısıyla önceki akşam kafe önünde bir eylem gerçekleştirildi. Kafenin önünde toplanan kitle “Sessiz kalma suça ortak olma”, “Susmuyoruz, kokrmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla Tuzluçayır Meydan’a yürüdü.

SORUMLU OLAN HERKES HESAP VERENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Dilara Doğanbaş kafenin adının daha önce birçok kez uyuşturucu kullanımıyla gündeme geldiğini belirterek “Şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmaması, çocuğun ifade verirken yaşadığı olaydan sorumlu tutulması ve S. A.’nın bir hafta boyunca ‘bulunamamasının’ tesadüf olmadığını biliyoruz” dedi. Mamak’ta yaşayan insanların birçoğunun, mahallelerinde uyuşturucu satıldığına dair bilgisinin olmasına rağmen, emniyetin hiçbir işlem yapmadığını vurgulayan Doğanbaş, istismarı gerçekleştirenlerin “Bir kereden bir şey olmaz” diyenler tarafından beslendiğini belirtti. Doğanbaş “İktidarın kadın ve çocuk düşmanı, her zaman erkekten yana olan politikaları yüzünden erkekler her geçen gün daha fazla cesaret alarak kadınların ve çocukların bedenleri üzerinde keyiflerince denetim sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Bir tarafta bunlar yaşanırken, kadınlar cephesinde ise her geçen gün daha da güçlenen dayanışmamız sayesinde tacizcilerden, tecavüzcülerden ve istismarcılardan hesap soruyoruz. S. A. dayanışmamızla bulundu, ancak henüz hakkında hiçbir işlem yapılmayan ve bu cinsel istismarın yaşanmasına sebep olan, göz yuman, sorumluların peşine düşmeyen, çocuğu yaşadığı istismardan sorumlu tutmaya çalışan herkesten hesap sorana kadar mücadele edeceğiz” dedi. (Ekmek ve Gül)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 12:55

www.evrensel.net