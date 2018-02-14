A Milli Erkek Takımının, Letonya kadrosu belli oldu

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Letonya kadrosu açıklandı.

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Takımının 23 Şubat’ta İsveç ve 26 Şubat’ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda eleme grubu maçları oynayacak olan A Milli Erkek Takımı, 16 Şubat’ta İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına devam edecektir.

Ayrıca TBF’den yapılan açıklamada, “PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcularımız, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklardır.” ifadeleri de kullanıldı.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle;

"Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Emircan Koşut, A.Buğrahan Tuncer, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, J.Metecan Birsen, Barış Ermiş. (SPOR SERVİSİ)

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