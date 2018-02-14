Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Seni herkes aldattı kardeşim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, FOX TV’deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Seni herkes aldattı kardeşim, tek aldatmayan benim. Ne söylediysem doğru çıktı” diyerek seslendi.

FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım, ‘Adalet Yürüyüşü’ ile Maltepe’de duvarın önüne geldik. Artık duvarı yıkmanın vakti geldi. Haklı olduğunuz davada kaybetme şansınız yok. Ordumuz Afrin’de biz burada kalkmışız nelerle uğraşıyoruz? Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına, insanına sahip çıkmak, herkesi dost olarak görmek, üretmek, çağdaş uygar seviyeye çıkarmak demektir.”

“Eğitim politikaları, demokrasi, dış politika, Kürt sorunu.. Devasa sorunlar var. Biz sorunları saplama ve çözüm üretme konusunda en güçlü MYK’ya sahibiz. Değişim talebinin olmadığı bir siyasi partinin ayakta kalma şansı yoktur. Değişim sihirli bir kelimedir. Gayet güzel. Muharrem (İnce) Bey partinin iç işlerine ilişkin konuştu ben tam aksine Türkiye’nin sorunları ile ilgili konuştum. Biz de demokrasi var… Muharrem Bey değerli bir arkadaşımız, iktidar için beraber çalışacağız. Ortak bir hedefimiz var: Ülkeyi aydınlığa çıkarmak.”

“Recep Tayyip Erdoğan Suriye’ye silah gönderdi, gidip Cuma namazı kılacağım dedi. Yapabildi mi? IŞİD’e Türkiye’nin 70 ilinden militan gitti. IŞİD’e gidenler için yaramaz çocuk diyorlardı. Geldiler Türkiye’de yöneticileri kandırdılar. Bunları herkes kandırdı.”

“Enis Berberoğlu’na verilen ceza haksız. Yargı var, adalet yok. Kaçayım diye bir şey yok, birden bire müebbet ile ceza aldı, aklın alacağı şey değil. İyi halden 23 yıla indirdiler. Enis Bey haksız yere yatıyor. Enis Bey’i mahkum edecek en ufak bir belge yok. Casusluk filan hepsi çöktü. Hollanda parlamentosunda konuşuldu, bu mu gizli belge. 18 internet sitesinde yayınlandı bu mu gizli belge… Adaletten umudumuzu kesmeyeceğiz, en sonunda berat edecek. Vicdanlı bir hakim bu kararı verecek. Enis Bey’in paylaştığına dair en ufak bir belge yok. Casusluk terör suçlamalarının tamamı çöktü.”

“İlker Başbuğ’un dedikleri doğrudur. Ne dedi? Orduyu siyasallaştırmayın. Bunu söyledi diye ‘hesabını verecek’ demek… Sen Ergenekon’un, Balyoz’un hesabını verdin mi? Kozmik odayı, devletin mahrem yerlerini FETÖ’ye kim teslim etti?”

“Afrin operasyonu gerekli, tıpkı İdlib gibi. Afrin’de de güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bunu yaparken naptı? O bölgede Suriye’de temel aktörler vardı, onlara bilgi verildi ve onlarla beraber yola çıkıldı. Ben şu cümleyi kullandım: Evet gireceğiz, güvenliğimizi sağlayacağız. Buna kim karar verecek, ordu karar verecek. Ben Afrin merkezine girmeyelim dedim. Kimi terörist kabul edecekler orada? Bu sözü kullanırken biz emekli askerlerle konuşuyoruz, o ülkede kendi bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz. Nitekim iktidar kanadı da bunu söyledi.”

“30 km- 50 km gidildi güvenlik sağlandı. Suriyelilerin evini, yolunu yapacaksınız diyeceksiniz ki ben buraya 50.000 Suriyeli yerleştireceğim. Sizden tek bir şey istiyorum, bir tek terör örgütü üyesini Türkiye’ye sokmayacaksınız. Afrin ayrı, Afrin’in merkezine girmek ayrı. Ben kendi ülkemin güvenliği için mücadele ediyorum, ben 30-40 km’de güvenliğimi sağlıyorsam sorun yok.”

“Suriyelileri de eğitin kendi ülkeleri için mücadele etsinler. İktidar doğrulara tahammül edemiyor. Ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar.”

“Seni herkes aldattı kardeşim, tek aldatmayan benim. Ne söylediysem doğru çıktı.” (HABER MERKEZİ)

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