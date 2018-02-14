Adana'da genç kadın sokak ortasında darbedildi

Kadına şiddetin giderek arttığı Türkiye'de bir haber daha geldi. Adana'da genç bir kadın 'nişanlısı' olduğu iddia edilen erkek tarafından darbedildi.

Adana'da 30 yaşlarında bir erkek, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kadını darbetti.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki, genç kadını duvar kenarına sıkıştırdıktan sonra darbetti.

'GÖZLER ÖNÜNDE ŞİDDET YAŞANDI, ŞİKAYET YOK'

Erkek, yoldan geçerken şiddete müdahale etmek isteyen yurttaşlara ise, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. Olay yerine polis geldi. Kadın ve erkeğin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 10:59

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