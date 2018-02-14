Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’ın duruşması 27 Şubat’ta

Emek Partisi'nin barış çağrısı yapan bildirisini dağıttıkları için tutuklanan Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’ın duruşma tarihi belli oldu.

İstanbul İkitelli’de Emek Partisinin (EMEP) Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yapan bildirisini dağıttıkları için “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanan 4 buçuk aylık hamile Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman’ın duruşma tarihi 27 Şubat saat 14.15 olarak belirlendi.

'BİLDİRİNİN EMEP'E AİT OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞ'

Duruşma, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Geçtiğimiz günlerde de savcının konuyla ilgili iddianamesi mahkeme tarafından kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner’in hazırladığı iddianamede “Afrin operasyonunun işgalcilik anlamına geldiği belirtilerek söz konusu terör örgütünün ülkemize yönelik cebir, tehdit ve şiddet içeren eylemleri meşru gösterilmiş” ifadeleri kullanılmıştı. Yine yasal faaliyet yürüten siyasi bir partinin bildirisini dağıttıkları için “Terör örgütü propagandası yapmak”la suçlanan Karyemez ve Karaman hakkında hazırlanan iki sayfalık iddianamede, bildirinin EMEP’e ait olduğu belirtilmemiş, Karyemez ve Karaman’ın Avukatı Mustafa Söğütlü de bu durumu “Savcı, siyasi parti faaliyetini engellemiş görünmemek için parti ismini yazmaktan bilerek kaçmış” şeklinde yorumlamıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 10:27

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