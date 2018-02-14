Mikail Aslan: Tek sese karşı Evrensel’e abone oldum

Evrensel'in ‘Daha güçlü bir Evrensel için, e-gazeteye abone olun’ çağrısı ile başlattığı kampanyaya Müzisyen Mikail Aslan'dan da destek geldi.

Evrensel'in artan baskılara karşın başlattığı “Daha güçlü bir Evrensel için, e-gazete abonelik olun” kampanyasına bir destek de Müzisyen Mikail Aslan’dan geldi.

Aslan “Türkiye’de bugün bayiye gittiğinizde bir çok gazete görürsünüz. Ancak gerçekte onların hepsi tek bir gazetedir, aynı şeyleri yazıyorlar. Biz ise demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan gazeteleri desteklemeliyiz. Bu nedenle Evrensel’e destek olmak için e-gazeye abone oldum. Bütün dostları, arkadaşları Evrensel’in kampanyasına destek vermeye çağırıyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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