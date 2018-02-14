Karamollaoğlu'dan AKP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu.

Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından merak edilen 'ittifak' sorusuna yanıt verdi.

Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)



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