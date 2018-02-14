Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki derbi tarihleri!
14 Şubat 2018 05:29
Futbol Federasyonu; Süper Lig ve 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig'de 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.
İşte derbi tarihleri:
SPOR TOTO SÜPER LİG
-23. Hafta-
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
-24. Hafta-
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
-26. Hafta-
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park) (DHA)
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