Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki derbi tarihleri!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki derbi tarihleri!

    • 14 Şubat 2018 05:29

    Futbol Federasyonu; Süper Lig ve 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig'de 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.

    İşte derbi tarihleri:

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    -23. Hafta-

    25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

    -24. Hafta-

    5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

    -26. Hafta-

    17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

    18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ

    1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park) (DHA)
     

    www.evrensel.net
    ETİKETLER Süper Lig