Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki derbi tarihleri!

Futbol Federasyonu; Süper Lig ve 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig'de 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.

İşte derbi tarihleri:

SPOR TOTO SÜPER LİG

-23. Hafta-

25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

-24. Hafta-

5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

-26. Hafta-

17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)

18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ

1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park) (DHA)



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