Halkın yararına değil şirket kasasına!

Aydın’da kamu elindeki son jeotermal sahası da özelleştiriliyor. Sadece elektrik üretimi yapılan JES’lerin kente maliyeti ağır.

Özer AKDEMİR

2007 yılında çıkarılan yasanın ardından topraklarının yüzde 85'i jeotermal kullanımına açılan Aydın'da, kamunun elinde kalan son jeotermal sahası da özel sektöre devrediliyor. 1 Mart'ta 10 milyon Dolar bedelle yapılması planlanan kaynak kullanım ihalesi şartları ise çok tartışılacak.

BİRKAÇ KİŞİ VE ŞİRKETİN TEKELİNDE

MTA tarafından Türkiye'de belirlenen 227 jeotermal sahasından büyük çoğunluğunun bulunduğu Aydın'da kurulan JES'lerin %96'sı elektrik üretimi yapıyor. Oysa ülkedeki diğer jeotermal kaynakların yüzde 67 konut ısınması, yüzde 18 sera, yüzde 9 termal, yüzde 6 elektrik üretiminde kullanılırken bu oran Aydın'da tam tersi. Birkaç kişi ve şirket tekeline verilen Aydın jeotermal kaynakları bu kişiler tarafından istenildiği gibi kullanılıyor. Türkiye’de en fazla jeotermal kaynaklara sahip olmasına rağmen bu kaynakların kentsel ısınma, termal turizm, seracılıkta değil de sadece elektrik üretiminde kullanımının maliyeti kente maliyeti ise çevre kirliliği ve her geçen gün katlanan sağlık sorunları oluyor.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRMIŞTI

Aydın'da kamunun elinde bulunan 14 jeotermal sahası daha önce Özel İdare veya Valilik tarafından ihale ile satılmıştı. 2013 yılında Valiliğin elinde kalan Çiftlik jeotermal sahasının satışı oluşan tepkiler üzerine durdurulmuştu. Valilik, yüzde 99'u Aydın İl Özel İdaresine ait olan AYTER adlı şirkete devredilen sahanın amacı dışında kullanılmayacağını açıklamıştı. Çiftlik jeotermal sahasının satışına karşı çıkan Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da o günlerde yaptığı açıklamada "Çiftlik sahası Büyükşehir Belediyesi’nin olmalı. Çiftlik sahasından Çine, Karpuzlu, Bozdoğan, Koçarlı, Karacasu’ya kadar tüm kenti ısıtacağız. Her konut 15 TL’ye ısınacak, hava kirliği bitecek" demişti.

VALİLİK SÖZÜNÜ UNUTTU!

Aydın Valiliği 2013 yılında verdiği sözü unutarak Çiftlik Köyü yakınlarındaki jeotermal sahasının bir defaya mahsus ödenecek 10 milyon dolar bedelli kaynak kullanım hakkı ihalesinin 1 Mart 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu ihalenin en önemli şartı ise bu alanda sadece elektrik enerjisi üretilmesi, bunun dışında seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularında faaliyet yapılamayacak olması. İhalenin bir diğer ilginç özelliği katılabilecek olanların sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, kamu kaynağı kullanmayan, kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunmayan özel hukuk tüzel kişilerinden olması.

HALK YARARLANAMAYACAK

Çiftlik jeotermal sahası ihalesi ile ilgili bir açıklama yapan Germencik Çevre ve Doğa Derneği (AyÇeV)Yönetim kurulu üyesi Dr. Metin Aydın, Aydın halkının parasıyla Aydın halkına hizmet amacıyla alınmış, büyük bir ekonomik değere sahip olan jeotermal sahasının özel girişimciye satışı halinde Aydın’daki diğer sahalarda olduğu gibi özellikle konut ısıtılması ve soğutulması, sağlık turizmi, seracılık ile diğer çalışmalardan Aydın’da yaşayan halk yararlanamayacağını belirtti. Kentin yaşadığı çevre kirliliği ve sağlık problemlerinin daha da artacağını ifade eden Aydın, "jeotermal kaynakların Aydın kenti ve halkının refahı, tarımı, sanayisi, işletmeleri için değil de sadece elektrik enerjisi üretimi için kullanılmasından, jeotermal santral kurulumu ve faaliyetleri sırasında denetim ve kontrollerin yapılmamasından, jeotermal santrallerin yürürlükteki pek çok yasa maddelerine rağmen adeta kaçak kurulmasından, elektrik enerjisi üretimi yapılırken jeotermal santrallerin su-toprak-hava- gıda kirliliği oluşturmasından, Aydın sağlık verilerinin ve ölüme sebep olan hastalıkların ve toplam ölümlerin Türkiye ortalamasından daha fazla olmasından ve daha fazla artmasından endişeliyiz" dedi.

KENT ADETA KUŞATILDI

Aydın kentinin jeotermal santral ve kuyular tarafından adeta kuşatıldığını, halka nefes alacak alan bırakılmadığını kaydeden Aydın, "Aydın kent merkezi bugün jeotermal santral ve kuyulardan salınan içinde ağır metal, kimyasal ve radyoaktif madde bulunan gazlar tarafından adeta bombardımana tutulmakta, nefes alamamaktadır.Ve şimdi Aydın güneyinde yer alan Çiftlikköy’de bulunan AYTER’e ait jeotermal sahası için Aydın valiliği tarafından elektrik enerjisi üretmek amaçlı ihale açılmaktadır. Eğer bu bölgede de jeotermal santral kurulumuna izin verilirse Aydın kent merkezi çepeçevre jeotermal santral ve kuyular tarafından çevrelenecek, jeotermallerden çıkan gazlar ile Aydın halkı adeta Nazi kampındaki esirler gibi kimyasal-radyoaktif gaz bombardımanı altında kalacaktır" dedi.

GELECEĞİ YOK ETME PAHASINA

Dünyanın hiç bir ülkesinde Aydın’dakine benzer jeotermal işletmeciliğinin olmadığını ileri süren Aydın, "Adı temiz ve yenilenebilir olan ama kendisi kirli ve ölümcül olan jeotermal santral işletmeciliği, kendisi yenilenemeyen ve varlığı parayla ölçülemeyecek kadar değerli olan insan hayatı ve geleceğini yok etme pahasına kabul edilemez, uygulanamaz. Aydın Valiliğinden, Enerji Yatırımları Uygulama Esaslarında yer alan görevlerini yerine getirmeye, 2013 yılında verdikleri söze sadık kalarak Çiftlik jeotermal sahasının enerji üretim amaçlı açtıkları ihaleyi iptal etmelerini talep ediyoruz" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 11:05

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