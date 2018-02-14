İzmir’de sporun tarihine bilimsel bakış

TSYD İzmir Şubesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesinin ile birlikte organize ettiği 'İzmir Spor Tarihi Sempozyumu' yarın yapılacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Yaşar Üniversitesinin desteği ile organize ettiği “İzmir Spor Tarihi Sempozyumu” yarın yapılacak.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünün konferans salonundaki sempozyumda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, İzmir’in spor tarihine ilişkin bilimsel çalışmalarının sözlü sunumlarını gerçekleştirecek.

TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, bu alanda ilk olma özelliğini taşıyan sempozyumun kentin spor tarihine ışık tutacağını belirtti. Spora ve tarihe meraklı İzmirlileri birbirinden ilginç konu başlıklarının yer aldığı etkinliğe davet eden Okumuş, “8 bin 500 yıllık geçmişe sahip kadim bir liman kenti İzmir, modern sporların ilk kez yapılmaya başlandığı şehir olma özelliğini de taşıyor. Sempozyum İzmir’in fazla ön plana çıkmayan bu özelliğini gündeme taşıma açısından önemli. Sportif ve kültürel açıdan İzmir’e katkı sağlayacak bir etkinlik olacak” dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş ise Türkiye’de ilk kez bu başlıkta bir sempozyumun yapıldığına dikkat çekti. Güneş, “Akdeniz’in İncisi İzmir XIX. yüzyıl sonlarında yalnızca göz kamaştıran güzelliği ve ticari zenginliği ile değil, modern spor dallarının imparatorluk sınırları içinde doğup geliştiği bir şehir olarak da çekim merkezi olmuştur. Bu ayrıcalıklı konumuna rağmen bu alanda bu başlık altında bu güne kadar çok az sayıda araştırma yapıldığı gibi, bilimsel toplantı hiç yapılmamıştır. Sempozyum bu içeriği ile de İzmir’i, İzmir’in farkındalık yaratan spor kültürünü bilimsel zeminde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

SEMPOZYUM HAKKINDA BİLGİLER

Halka açık sempozyuma 44 araştırmacı 35 bildiri ile katılacak. 16 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılacağı sempozyumda mahalli araştırmacılar da kürsüde çalışmalarını sunma olanağı bulacak.

Sempozyumun düzenleme kurulunda, İzmir’in spor tarihine ilişkin çok sayıda araştırması ve basılı kitapları bulunan Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve Eski Milli Atlet Ünal Uyguç bulunuyor.

Yaşar Üniversitesinin Bornova’daki Selçuk Yaşar Kampüsündeki konferans salonunda yapılacak sempozyum yarın saat 09.30’da açılış töreniyle başlayacak. Etkinlik saat 17.00’de değerlendirme toplantısı ile sona erecek. 9 oturumdan oluşan bilimsel toplantıda sunulacak bildiriler sempozyum düzenleme kurulu tarafından kitap haline getirilerek basılacak.

İlk kez düzenlenecek olmasına karşın ilginç ve değerli bildirilerin sunulacağı toplantıda Osmanlı Döneminde İzmir’de Spor, Mütareke ve İşgal Yıllarında İzmir’de Spor, Cumhuriyet döneminde İzmir’de Spor, Modern Sporlar ve İzmir, Eğitim Kurumları ve İzmir’de Spor, Azınlıklar ve İzmir’de Spor, İzmir’in Spor Alanları, İzmir’in Spor Kulüpleri ve İzmir’de Spora Hizmet Edenler konu başlıklarında araştırmalar sunulacak. (İZMİR)

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