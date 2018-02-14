PTT Erkekler Türkiye Kupası başlıyor
PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.
PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Günün maçında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.
İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Kupası’nda ilk çeyrek final maçları Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Çeyrek finalin diğer maçları ise yarın TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak.
Yarı final müsabakaları 17 Şubat Cumartesi, final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00’de yapılacak ve kupa sahibini bulacak.
MAÇ PROGRAMI
BUGÜN (Çeyrek final):
16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka
20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes
YARIN:
16.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit
17 Şubat Cumartesi (Yarı final):
14.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes galibi /Eskişehir Basket-Darüşşafaka galibi
18.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibi / Beşiktaş Sompo Japan-Banvit galibi (SPOR SERVİSİ)