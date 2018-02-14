PTT Erkekler Türkiye Kupası başlıyor

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Günün maçında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Kupası’nda ilk çeyrek final maçları Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Çeyrek finalin diğer maçları ise yarın TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak.

Yarı final müsabakaları 17 Şubat Cumartesi, final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00’de yapılacak ve kupa sahibini bulacak.

MAÇ PROGRAMI

BUGÜN (Çeyrek final):

16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka

20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes

YARIN:

16.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

17 Şubat Cumartesi (Yarı final):

14.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes galibi /Eskişehir Basket-Darüşşafaka galibi

18.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibi / Beşiktaş Sompo Japan-Banvit galibi (SPOR SERVİSİ)

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