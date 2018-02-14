Mültecileri Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktılar

İnsan kaçakçıları, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 mülteciyi Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı.

İnsan kaçakçıları, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 mülteciyi Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından ağaçlık alanda bulunan ve soğuktan üşüyen mültecilere battaniye verilip, gözaltına alındı.

Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen mültecilere jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı.

Mültecilerin, İstanbul'da anlaştıkları İnsan kaçakçılarına kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen mültecilerin Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, İnsan kaçakçılarının mültecileri Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen İnsan kaçakçıları burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı.

Jandarma gözaltına aldığı mülteci 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, İnsan kaçakçılarını yakalamak için de çalışma başlattı. (DHA)



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