Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için kampanya
13 Şubat 2018 23:50
Gözaltında tutulan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı.
Gözaltında tutulan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı
Gözaltında tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı. Kısa sürede tt’ye girdi.
HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 9 şubat tarihinde HDK bileşenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDK bileşenlerine operasyon
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