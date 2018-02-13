Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için kampanya

Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için kampanya

    • 13 Şubat 2018 23:50

    Gözaltında tutulan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı.

    Gözaltında tutulan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı

    Gözaltında tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için sosyal medyada #OnurBarışÖzgürlük hashtagi ile kampanya başlatıldı. Kısa sürede tt’ye girdi.

    HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 9 şubat tarihinde HDK bileşenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı.

     

    İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDK bileşenlerine operasyon

    www.evrensel.net
    ETİKETLER Onur Hamzaoğlu