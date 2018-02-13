AKM Müdürü Cahit Koca, Mimarlar Odası üyeleri ile görüşmedi

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimar Mücella Yapıcı ve Avukat Can Atalay, AKM'deki yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için AKM binasına giderek yetkililerle görüşmek istedi. AKM Müdürü Cahit Koca ise heyetle yüz yüze bile görüşmeyerek telsiz vasıtası ile "Toplantıdayım, Ankara ile sorunu çözebilirsiniz" yanıtını verdi.

Yıllardır atıl vaziyette bekleyen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasındaki çalışma hakkında bilgi almak üzere AKM'ye giden Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimar Mücella Yapıcı ve Avukat Can Atalay'ın yetkilerle görüşme talebi geri çevrildi. Mimarlar Odası üyeleri, yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için bina önüne geldi. Muhcu yetkililerle yüz yüze görüşmek istedi; fakat içeri alınmadı. Eyüp Muhcu, bina girişindeki güvenlik görevlisine AKM Müdürü Cahit Koca ile görüşmek istediklerini iletti. Güvenlik görevlisi de müdür ile telsiz yoluyla görüşebileceklerini söyledi.

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AKM Müdürü Cahit Koca, Mimarlar Odası üyeleri ile telsiz vasıtasıyla görüştü

Güvenlik görevlisinin telsizi vasıtasıyla AKM Müdürü Cahit Koca ile iletişim kuran Eyüp Muhcu, kendisini tanıttı ve "Sizlerle görüşmek için girişimlerde bulunduk fakat hâlâ kapının önünde bekletiliyoruz. AKM yıkımıyla ilgili bir sürecin başlatıldığı bilgisi var. Bunu sizlerle bizzat yerinde konuşmak istiyoruz" dedi. Koca ise "Ben bir toplantıdayım, toplantı sonunda size bilgi veririm" yanıtını verdi. Bunun üzerine Muhcu, açılmış bir davanın tarafı olmaları sebebi ile görüşmek istediklerini ifade ederek "Birinci grup anıtsal yapının yıkım süreci tamamen hukuksuzdur. Burada size yasal sorumluluklarınızı hatırlatmak ve süreci yerinde gözlemlemek istiyoruz" dedi. Koca ise bunun üzerine kendisinin sorumluluğunu bilen 37 yıllık bir yönetici olduğunu ifade etti ve Mimarlar Odası üyelerine "Ankara ile görüşerek, bakanlık ile sorunu çözebilirsiniz, şu anda toplantıdayım" dedi. Eyüp Muhcu bu yanıt üzerine AKM Müdürü Cahit Koca'ya "Biz buraya gelmeye devam edeceğiz, sorumluluğunuzdan kaçamazsınız. Bir kamu yöneticisinin sorumluluğu böyle bir talebi karşılamak ve müzakere yapmaktır" hatırlatmasında bulundu.

'HER TÜRLÜ GİRİŞİM HUKUKEN SUÇTUR'

Daha sonra AKM'nin yıkımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası üyeleri, "Ortada onaylanmış bir restorasyon projesi var. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Mimarlar Odası ve ilgili sanat kuruluşları tarafından da kabul edilmiş, desteklenmiştir. Bu nedenle de ruhsat verilmiştir. Burada devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Beyoğlu Belediyesine düşen görev ise onaylı restorasyon projesine göre Atatürk Kültür Merkezinin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim hukuken suçtur" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 23:34

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