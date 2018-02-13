Barışma teklifini reddeden eski eşini öldürdü

Adana'da yaşayan Mahmut Demirci, barışma teklifini reddeden eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı pompalı tüfekle öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Adana'da yaşayan Mahmut Demirci, Sevgililer Günü bahanesiyle barışma teklifinde bulunduğu eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı olumsuz cevap alması üzerine pompalı tüfekle öldürdü. Demirci daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Cinayet, bugün saat 19.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesindemeydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demirci, bir süre önce boşandığı Zuhal Kırlangıç'ı barışma bahanesiyle taciz etmeye devam etti. Bugün de Kırlangıç'ı takip eden Demirci, yanına giderek Sevgililer Günü bahanesiyle barışmak istediğini söyledi. Ret cevabı alan Demirci, pompalı av tüfeğiyle Kırlangıç'ı göğsünden vurdu, ardından da aynı silahla intihar girişminde bulundu.

Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin ise yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. (Adana/DHA)

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