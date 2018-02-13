Maçka Demokrasi Parkı'ndaki inşaat protesto edildi

Maçka Demokrasi Parkı'nda devam eden Dolmabahçe-Levazım tünel projesi ve proje sebebiyle yapılan ağaç sökme işlemleri yurttaşlar tarafından protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nda ağaç sökme işlemleri başlamıştı. Parkta devam eden çalışmaları protesto eden "Maçka Parkı Hepimizin" platformu üyeleri, söküm işleminin yapıldığı alanda toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı.

Maçka Parkı'nda ağaç sökümüne başlandı

'PARKI BETON YIĞININA ÇEVİRECEKLER'

Platform adına Ersin Kiriş'in okuduğu açıklamada Maçka Parkı'nın Dolmabahçe-Levazım, Armutlu-Ayazağa tünellerinin Dolmabahçe çıkışı nedeniyle tehdit altında olduğu ifade edildi. İBB ekiplerinin Maçka Parkı'ndan sonra, daha önce parka ait olan Beşiktaş stadının karşısındaki alanı da panellerle çevirdiği belirtilirken "İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia ediyor ve parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsediyor. Ancak biliyoruz ki; İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkışlarıyla parkı beton yığınına çevireceğini gerçek dışı görsellerle ispatlamaya çalışıyor" denildi.

'PARKIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN TEK YOL PROJENİN İPTALİ'

Maçka Demokrasi Parkı'ndaki inşaat yurttaşlarca protesto edildi

Açıklamada projenin Maçka Parkı'nı bir ulaşım aksının ortasında bırakacağı ve Maçka Parkı'nın zarar görmemesi için tek ihtimalin tünel projesinin iptali olduğu vurgulandı. Daha önce gelen tepkiler sebebiyle iptal edilen planın küçük bir değişiklikle yeniden devreye sokulduğu ifade edilirken Maçka Parkı'na sahip çıkılması için herkese çağrı yapıldı.

Açıklamanın ardından park önünde mini bir forum yapan yurttaşlar bundan sonra her akşam park önünde toplanma kararı aldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 22:06

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