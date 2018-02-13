Askeri araç işçi servisiyle çarpıştı: 4 ölü, 10 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tank taşıyan TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır hattında bulunan Yalangoz Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı. Ajans, kazada yaralanan 10 kişinin ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Kazada hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin ise Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Selvi Balakan ve Emin İdem olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerden Hüseyin Anşen'in aynı zamanda minibüsün şoförü olduğu da belirlendi. Hastanelerde toplam 10 yaralının bulunduğu, aralarında durumları ağır olanların olduğu da belirtilerek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 23:36

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