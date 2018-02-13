Mülkiye'de öğrenci toplulukları kapatıldı!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenci topluluklarının etkinliklerine yasak getirdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

OHAL KHK’leri ile birçok öğretim görevlisinin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi'nde sıra öğrenci topluluklarına geldi. Üniversite bünyesinde yıllardır çalışma yürüten birçok öğrenci topluluğu kapatıldı. Geçtiğimiz dönem Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) öğrenci toplulukları için yeni bir düzenleme yapılmış, bu düzenlemeye göre fakülte düzeyinde topluluk kurma yasaklanırken yeni şartlar getirilmişti.

Aralarında 1950'li yıllarda kurulan ve sadece darbe döneminde oyun sergileyemeyen SBF Tiyatro Topluluğu dahil Mülkiye Bisiklet Topluluğu, Sosyalist Düşünce Topluluğu, Yenilikçi Düşünce Topluluğu, Mülkiye Ekonomi Topluluğu ve Edebiyat Topluluğu gibi aktif olan birçok topluluğun yeni düzenlemede başvuruları reddedilerek kapatıldı. Tiyatro Topluluğu kararı sosyal medya hesabından, “Kapatıldık ey tüllab! Unutma bizi..” başlığıyla duyurdu. Mülkiye'den sadece Mülkiye Gençlik Kulübünü kabul eden SKS, toplamda sadece 51 öğrenci topluluğunun başvurusunu kabul etti. Mülkiye Gençlik Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi; “Mülkiye’nin en eski topluluklarından @SBFTT de dahil olmak üzere fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren birçok topluluğun SKS topluluklar listesinden çıkarıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Fakültemizdeki diğer toplulukların da en kısa zamanda aramıza katılması dileklerimizle…”

YERSİZ GEREKÇELERLE KAPATMA KARARI

SBF Tiyatro Topluluğu’ndan öğrenciler dekanlıkla görüştüklerini, bir belirsizlik olmasına rağmen sürecin olumlu yöne evrilebileceğine dair dekanlığın beyanda bulunduğunu aktardı. Toplanacak komisyon ile birlikte çıkacak kararı beklediklerini dile getiren öğrenciler, SKS'nin topluluklarla iletişime geçmeden böyle bir kararı aldığını belirtti. Topluluk danışmanı hocalara çok kullanılmayan e-BEYAS sistemi üzerinden mail atıldığını söyleyen öğrenciler, 9-30 Ocak 2018 tarihleri arasında işlemlerin yapılması gerektiği bilgisi verildiğini ancak ne öğrencilerin ne de topluluk başkanlarının bilgilendirildiği söyledi.

'LOGO VE İSİM UYMAMIŞ'

Konu ile ilgili görüştüğümüz öğrenciler de “Üniversiteye yönetimin siyasal duruşu nedeniyle muhalif olan tüm yapıları susturmaya ve öğrencileri bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyorlar” dediler. Resmi tüm kanalları zorlayarak sesleri olan topluluklarında faaliyetlerine devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler, “SKS çok komik ve yersiz gerekçelerle toplulukları kapatma kararı almış. Örneğin; Sosyal Bilimler Topluluğu logosu ve ismi uyuşmadığı gerekçesiyle kapatılmış. Benzer topluluklar birlikte çalışsın diye Mülkiye Topluluğu'nu kapatıp Maliye Topluluğu'na yönlendirmişler ancak geri Maliye Topluluğu'nu da kapattılar” ifadelerini kullandılar.

Kabul edilen öğrenci topluluklarının listesi şöyle:

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 14:01

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