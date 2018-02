CHP'den MİA Projesi ve tapu sorunu açıklaması

CHP Kocaeli İl Örgütü, MİA Projesi ve Gebze'nin Yavuz Selim ile Hürriyet Mahallelerinde süren tapu sorununa dair basın açıklaması yaptı.

CHP İl Binasında gerçekleştirilen açıklamada; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İmar Komisyon Üyesi Orhan Tanış, CHP Gebze eski İlçe Başkanı Recep Dursun, Rantsal Dönüşümle Mücadele Platformu üyeleri ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay konuştu.

İlk sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, her ay birkaç kez Kocaeli’de yaşanan imar plan değişikliğiyle ilgili vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti. Bu ay yapılacak meclis toplantısında Kocaeli halkını yakından ilgilendiren iki gündem maddesi olduğunu ifade eden Taşdemir, "Bunlardan ilki aylardır kentin gündeminden düşmeyen MİA ile ilgili proje. Bütün kentin tamamında oluşan baskıya rağmen Büyükşehir yönetimi inadından vazgeçmeyerek gündeme tekrar taşıyor. Bu proje kente yapılabilecek en büyük ihanettir. Kişilere özel yapılacak bu rantı AKP’li üyelerin de karşı durmasını bekliyoruz. Diğer bir gündem maddemiz ise Gebze’de vatandaşlarımızın çektiği sıkıntı. Yaşanan tapu mağduriyetiyle ilgili olarak mecliste birçok kez gündeme getirdik. Oradaki vatandaşlarla müteahhitleri karşı karşıya getiriyorlar. Bu çok ciddi bir sorundur" şeklinde konuştu.

'MAHKEME MİA'YI İKİ KEZ REDDETTİ'

Taşdemir'den sonra konuşan İmar Komisyon Üyesi Orhan Tanış ise MİA hakkında gelecekte yaşanacak sorunlara dikkat çekmek istediklerini belirtti. MİA Projesinin hayata geçmesiyle kent trafiğinin felç olacağının altını çizen Tanış, "MİA bu kentin gelişimine katkı sağlayacaksa biz neden karşı çıkalım. Ancak yaptığımız, gelecekte oluşacak sorunlara dikkat çekmek. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak ise esnaf odaları sussa da CHP susmayacak. Kent trafiği sıkışacak, odalar sussa da biz susmayacağız. MİA projesinde parsel sahiplerine avantaj sağlayacaksa CHP susmayacak" dedi.

AKP’nin mecliste tartışılmayacak sayısal çoğunluğu olduğunu vurgulayan Tanış, "İstedikleri her projeyi geçiriyorlar. CHP MİA’yı reddediyor sözü büyük bir yalandır. Planı iki kez iptal eden mahkeme kararlarıdır. Eğer sen Büyükşehir Belediyesi olarak eksiksiz bir proje sunsaydın mahkeme bunu iptal etmezdi. Siz eksiksiz bir plan yaparsanız CHP mahkemeye gitse de mahkeme bunu iptal etmez. Bir kusur var ise dönüm kendi planınıza bakın” dedi.

'BÜYÜKŞEHİRİN UYGULAMALARI ÇİLEDEN ÇIKARDI'

Daha sonra söz alan CHP Gebze eski İlçe Başkanı Recep Dursun, Gebze'nin Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerinde ranttan yana değil, halktan yana bir çözüm istediklerini ifade etti. Vatandaşın müşteri olarak görülmesini kabul etmediklerini belirten Dursun, "Büyükşehirin ranta dönük planları vatandaşı çileden çıkarmıştır. AKP iktidara geldikten sonra vatandaşlara tapularını vereceklerini söylediler fakat sürekli çözüm yerine çözümsüzlüğü sağlıyorlar. Son yerel seçimlerden önce belediye başkanı tapuları vereceklerini açıkladı fakat vatandaşa tapuları verilmedi. Tam tersine tapularının verilemeyeceğini söylüyorlar şimdi. Oradaki vatandaşlar ne işgalcidir ne de rantçıdır onlar hak sahibidir. O bölgeyi rezerv etmek vatandaşların arasına nifak sokmaktır. Vatandaşın başka bölgeye sürülmesini ve o bölgede müşteri olarak kabul edilmesini istemiyoruz. Ranttan yana çözüm değil haktan yana çözüm istediğimiz. Gebze Belediye başkanı ayağını denk alsın" ifadelerini kullandı.

'TAPULARIMIZI İSTİYORUZ'

Gebze Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerinde kurulan Rantsal Dönüşümle Mücadele Platformu adına konuşan Sebahattin Günel ise, somut bir sonuç elde edemediklerini belirtti. Öncelikli olarak tapularını istediklerini vurgulayan Günel, "2013 yılından itibaren mahallelerimizde mücadele veriyoruz. Belediye ve yetkililerle defalarca bir araya gelmemize rağmen somut bir sonuç elde edemedik. Her seferinde bize 'Tapular çekmecede' dediler ama görmedik. Biz burada öncelikle tapularımızı istiyoruz, sonrasında yapılaşmayı konuşmak istiyoruz. Bunu her toplantıda her yerde söyledik ve yine söylemeye devam edeceğiz. Biz hakkımızı alana kadar her platformda her toplantıda bunu söylemeye devam edeceğiz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

