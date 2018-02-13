Şoför, 'Şehit yakını kartı' olan kadından para istedi

Oğlunun askerde hayatını kaybetmesi sebebi ile kendisine ücretsiz ulaşım kartı verilen kadından bindiği otobüsün şoförü para istedi. Kadının ücretsiz ulaşım kartı olduğunu belirtmesine rağmen tavrında ısrarcı olan otobüs şoförü, olayın basında yer almasının ardından gözaltına alındı.

Adana'da şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşanan olayda, torunuyla birlikte Yüreğir Kozan Bulvarı'ndan otobüse binen Zübeyde Tura, kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartını şoföre gösterdi. Otobüs şoförü Eren Güngör, Tura'dan yolcu ücreti olan 2 buçuk lirayı istedi. Zübeyde Tura ile Şoför Eren Güngör'ün aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde şoförün "Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil" dediği ve bunun üzerine otobüsteki diğer yolcuların şoföre tepki gösterdiği görülüyor.

Olayın duyulmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren Güngör, hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eren Güngör'ün kullanmış olduğu otobüste eksikler tespit edildiği ve idari para cezası uygulandığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Zübeyde Tura, başından geçen olayı anlatarak "2 buçuk lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılaşıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şoför Eren Güngör hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün "Çalışma izin belgesi" ile şoför Eren Güngör’ün "Şoför uygunluk belgesi"nin iptal edilmesi istendi.

Hakim karşısına Eren Güngör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜM OTOBÜSLERE ÖDEME YAPILMIŞ

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, olayın yaşandığı özel halk otobüsüne 2017 yılında "Şehit ve gaziler ile yakınlarının ücretsiz ulaşım kartı kullanımı" için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı bildirildi. Kentteki tüm halk otobüslerine ise 2017'de toplam 4 milyon 149 bin lira ödeme yaptığı belirlendi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 21:32

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