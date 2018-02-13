İkinci el araç satışında belgeli ve garantili yeni dönem

Artık ikinci el araç satışında 3 ay veya 5 bin kilometre garantisi verilecek. Ayrıca satıcılar mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi alacak.

İkinci el taşıt ticareti yapanlar, bu işlerini sürdürebilmek için altı ay içinde yetki belgesi alacaklar ve sattıkları araçları üç ay garanti edecekler.

Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulacak ve yetki belgesi alınacak.

Kişiye özel olarak düzenlenecek yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olarak belirlendi. Yönetmeliğe göre yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

AYRINTILAR AÇIKLANDI

Bakanlık yönetmeliğinde şu konuların altı çizildi:

■ Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir.

■ Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.

■ Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.

■ Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

■ Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir.

■ Ekspertiz raporunu düzenleyenler rapordaki bilgilerin gerçek durumu yansıtmamasından sorumludur. (HABER MERKEZİ)

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