DAY-MER 19. Olağan Kongresi: Birlikte daha güçlüyüz

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER), 19. Olağan Kongresini Londra’da gerçekleştirdi.

Faruk ESKİOĞLU

Londra

İngiltere’de 28 yıl önce kurulan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER), 19. Olağan Kongresini hafta sonu Londra’da gerçekleştirdi.

Kongrede eylem birliği ettiği yerli ve Türkiye kökenli dernek ve oluşum temsilcilerinin kısa konuşmalarının yanı sıra Türkiye, Avrupa ve Londra’dan gönderilen kutlama mesajları da okundu. Katılımcılar “Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

DAY-MER Başkanı Aslı Gül, İngiltere’nin ekonomi politiğini özetleyerek DAY-MER’in yerli muhalif birlikteliklerle daha iyi bir yaşam için ortak mücadele ettiğini anlattı. İngiltere ekonomisi konusunda karamsar bir tablo çizen Gül, bütçe açığının emekçilere fatura edilmesinin ise kabul edilemeyeceğini söyledi.

DAY-MER Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş da Türkiye gündemi ve Londra’ya yansımasını aktardı. Bektaş, Türkiye’deki OHAL ile artan baskı ve savaş çığırtkanlığına karşı Londra’da barış ve demokrasiyi savunan kurumlarla iş birliğinin daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi.

İŞÇİ HAKLARI İÇİN ÖZEL KOMİTE

DAY-MER yönetiminde eğitim, kadın ve gençlikten sorumlu üyelerin sunumlarından sonra Orhan Dil’in okuduğu mali rapor ile genel faaliyet raporu oy birliği ile aklandı. DAY-MER eski başkanlarından Ahmet Sezgin de yaptığı kısa konuşmada DAY-MER’in gücünü ve yaşamın pratiğine uyan çözümler üretmedeki başarısının bağlı olduğu geleneğe dayandığını söyledi.

Kongrenin “Dilek ve Öneriler” bölümünde Ankara Anlaşması’ndan dolayı İngiltere’de bulunan yeni Türkiyeli göçmenlerin haklarını savunmak için komite oluşturulması ve Türkiyeli işçilerin hakları için de özel bir komite oluşturulması istendi.

Kongre sonunda yapılan seçimle DAY-MER’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Çağdaş Canbolat, Aslı Gül, Oktay Şahbaz, Sena Kartal, Güngör Kuş, Arif Bektaş, Oktay Cinpolat, Orhan Dil, Özkan Kurban, Metin Sağır ve Güllü Kuşçu.

Denetleme Kuruluna ise Mehtap Işık, Ali Kaya ile Mehmet Göztaş seçildi.

‘MÜCADELEMİZ ORTAK’ VURGUSU

DAY-MER’in 19’ncu Olağan Kongresine katılarak dayanışma konuşmaları yapan bazı sendika, siyasi parti, kurum ya da kuruluş temsilcileri şunları söyledi:

■ Nahalla Ashraj (Stand up to Racism): “Dünyanın dört bir yanından gelen sığınmacılara dünyanın en zengin ülkesi sayılan İngiltere’nin kapıyı kapatmasına izin veremeyiz. DAY- MER ile birlikte göçmenlere sahip çıkma mücadelesi veriyoruz.”

■ Paul Burman (Defend Council Hausing): “Kentsel dönüşümle yoksullar şehir dışına sürgün edilmekte. Ev fiyatları ve kiralardaki artış yaşam standartlarını daha da kötüleştirmekte. Bu hepimizin sorunu. DAY-MER ile birlikte haklarımızı savunuyoruz”

■ Melissa Friedbag (Unite Haringey Şubesi Başkanı): “Haringey’in farklı kültür mozaiği bir zenginliktir. DAY-MER Türkiyeli toplumu ortak sorunlarımızı çözmek için harekete geçirmede önemli bir kurumdur. Birlikte daha güçlüyüz.”

■ Mehmet Uğur (Barış için Akademisyenler UK): “DAY-MER’in Türkiye’deki demokrasi mücadelesine omuz vermesinin yanı sıra Birleşik Krallık’taki hak mücadelesinde yerli örgütlerle birlikte mücadele etmesi, kendisine büyük kredi kazandırdı”

■ İsrafil Erbil (Britanya Alevi Federasyonu Başkanı): “DAY-MER çeyrek asırdan fazla, 28 yıldır biz göçmenlere yuva oldu. DAY-MER’in 19’ncu kongresini Alevi Kızılbaş duygularımla selamlıyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum”

■ Charlie Kimble (SWP): “Bu ülkede sizin de sınıf mücadelesine katılmanız önemli. DAY-MER toplumu bu mücadeleye katılarak önemli bir işlev görüyor. 200’ncü doğum yılını kutladığımız Marx’ın dediği gibi bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!”

■ Hector Wesley (PCS Sendikası): “Geçenlerde polisin bir göstericiyi dövme görüntüsünü izledim. Bu kabul edilemez. DAY-MER Türkiye’de neler olup bittiğini resmi kanalların dışında en doğru biçimde bize aktarıyor. Kongreyi kutluyoruz”

■ Hugo Pierre (UNISON): “Geçmişte olduğu gibi DAY-MER ile yoksulluğa karşı ortak mücadele ediyoruz. Türkiyeli toplumun ortak sorunumuz olan sosyal hakların gasbına karşı birlikte mücadele etmesi bizim için çok değerlidir”

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 18:58

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