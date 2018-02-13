Adana TEM’de işkence iddiası!

Adana TEM Şube'de sorgulanan Özcan Yıldız’ın çırılçıplak soyulduğu ve makatına cisim sokulmakla tehdit edildiği iddia edildi.

Volkan PEKAL

Adana

İstanbul’da gözaltına alınarak yasadışı örgüt üyeliği suçlaması ile Cuma günü Adana TEM Şube’ye getirilen Özcan Yıldız’ın işkenceye uğradığı iddia edildi. 5 gündür gözaltında tutulan ve ifadesi alınmayan Yıldız’ın uğradığı fiziksel ve psikolojik işkence avukatlarının görüşmesi ile ortaya çıktığı belirtildi. Avukatlarının aktardığına göre, Yıldız odada çırılçıplak soyuldu ve makatına cisim sokulmakla tehdit edildi.

Yıldız’ın avukatları Tugay Bek ve Sevil Aracı, Yıldız’ın işkence görmüş olduğunun tespiti için bir an önce Adli Tıp'a sevkinin sağlanmasını istedi. Ayrıca emniyette susma hakkını kullanmak istediğini beyan etmesi nedeniyle bir an önce adliyeye çıkarılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili konuştuğumuz Yıldız’ın avukatlarından Sevil Aracı, “Müvekkilimin anlatımına göre yüzleri açık, 35, 45 yaşlarında üç kişi işkence yapmış. Bu şahıslar müvekkilimin kafasını kapıya vurarak, kendisini çırılçıplak soymuş ve makatına cisim sokmakla tehdit etmişler. Müvekkilimi ‘Konuş, biz zaten neyin ne olduğunu biliyoruz. Hiç belli olmaz belki de bir sabuna basarsın, ayağın kayar’ diyerek tehdit etmişler.” dedi.

Müvekkiline bunları doktora aktarıp aktarmadığını sorduğunda, korktuğu ve tekrar işkence yapılmasından endişe ettiği için doktora bir şey söylemediğini beyan ettiğini ifade eden Aracı, Yıldız’ın tehditler nedeniyle hayatından endişe ettiğini söyledi.

‘İŞKENCE YAŞAM HAKKI İHLALİDİR’

İşkencenin bir yaşam hakkı ihlali olduğunu söyleyen Aracı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin pek çok kararında da belirttiği gibi; yaşama hakkının ihlal edilmiş olması için mutlaka ölüm olayının gerçekleşmiş olması aranmaz. Müvekkil doğrudan öldürülmemişse de yaşam hakkı da hiçbir şekilde korunmamıştır” dedi.

Aracı, Yıldız’ın 5 gündür hukuksuz olarak gözaltında tutulmuş olmasının da başlı başına bir hak ihlali olduğunu ifade etti.

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