Tayaş Gıda’da yoğun tempo iş kazası getiriyor

Ocak ayından bu yana 30’dan fazla işçinin kapı önüne konduğu fabrikada, artan iş yükünün iş kazalarına neden olduğu söyleniyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Tayaş çikolata fabrikasında işten atmalar ve çalışma temposunun hızlandırılması iş kazalarını beraberinde getiriyor. Bir yandan da ikramiyelerin düşürülmesi gibi hak gasplarının devam ettiğine dikkat çeken işçiler, birlik olma çağrısı yaptı.

Ocak ayından bu yana küçülme gerekçesiyle 30’dan fazla işçinin kapı önüne konduğu fabrikada, bir yandan daha da yoğunlaşan çalışma koşullarının iş kazalarına neden olduğu söylendi. Kalifiye çalışanların yerine başkalarının getirildiği bilgisini veren işçiler, “Geçtiğimiz gün 07.00-15.00 vardiyasında yine bir iş kazası yaşandı. İşten atılan arkadaşlarının yerine makinenin başına geçirilen işçi, iş kazası sonucunda parmağını kaptırdı” dedi.

İŞÇİLER HUZURSUZ

Fabrikada geçtiğimiz yılın son ayında yapılan toplantıda yılda 2.5 maaş olarak verilen ikramiyelerinin 1.5 maaşa düşürüldüğünü, yakacak parası, bayram paraları, ayakkabı yardımı gibi hakların ellerinden alındığını öğrenen işçiler patrona tepkili. Patronun karşı çıkanlara “Beğenmiyorsanız kapı orada” dediğini aktaran işçiler, şunları söyledi: “İşveren bize diyor yağa, şekere zam geldi maliyet arttı o yüzden ikramiyeleri düşürmek zorundayız. Sanki hiç kâr etmiyormuş gibi bizimle dalga geçiyor. Bizim evimize gelen zamlardan haberi var mı acaba kendisinin?” İşçiler, sorunlara karşı birlik olmaları gerektiğine dikkat çekti. (Gebze/EVRENSEL)

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