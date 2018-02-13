Cumhuriyet’e onlarca tehdit telefonu!

Akit TV'nin Cumhuriyet'i hedef göstermesinin ardından, gazeteye çok sayıda tehdit telefonu geldi.

Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazıİşleri Müdürü Faruk Eren Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor”un Spikeri Yusuf Ozan tarafından hedef gösterilmelerinin ardından gazeteye çok sayıda tehdit telefonu geldiğini söyledi.

Eren, Ozan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Akit TV’deki bir meczubun Cumhuriyet’e yönelik ‘Sizin gibileri katletmek mübahtır’ yayınından sonra gazeteye onlarca tehdit telefonu geldi. ‘Orayı palalarla basacağız’ diyen dahi var” ifadesini kullandı.

Yusuf Ozan, 11 Ocak’ta “Afrin’de 11 Şehit” manşetiyle çıkan Cumhuriyet’i hedef almış; söz konusu manşetin “algı operasyonu” olduğunu iddia etmişti. Ozan, şunları söylemişti:

“11 hoşuna gitti, 11 ile, bu sayısıyla orgazm olduğun için bunu manşete çektin. Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa... Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa, açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz... Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler, bu vatanın başına belasınız. İster alının, ister yırtının, keşke bu ülkede idam olsa. Kellenin gitmesi lazım, hainsin. Demokrasi falan hikaye, savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır. Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 17:53

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