Tunus NATO’nun teklifini reddetti

Tunus, NATO’nun ülkede kurulacak askeri operasyon merkezinde kalıcı uzmanlar bulundurma teklifini reddetti.

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, NATO’nun, ülkede kurulacak askeri operasyon merkezinde kalıcı uzmanlar bulundurma karşılığında 3 milyon avro hibe etme teklifini geri çevirdiklerini belirtti. Zubeydi, parlamentoda yaptığı konuşmada, “NATO’nun, ‘Tunus’un terörle mücadele ve sınır güvenliği için silahlı kuvvetleri arasında oluşturmayı planladığı operasyon merkezinde askerlere teknik destek sağlanması için daimi uzmanlarının bulunması karşılığında 3 milyon avro hibe etmeyi’ kapsayan önerisi reddedildi” dedi.

Ortak askeri operasyon merkezi kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Zubeydi, bu projeyle sınır ve sahil şeridi güvenliği ile “terörle mücadele” alanlarında kara, hava ve deniz kuvvetleri arasında ortak operasyon komutanlığı kurulmasının yanı sıra planlama, operasyonları yönetme ve bilgileri incelemenin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Zubeydi, Tunus’un, söz konusu merkezde dışarıdan herhangi bir askeri kurumun yer almaması şartıyla hibeyi istediğini söyledi.

Ayrıca, ülkesinin, batı (Cezayir) ve doğu (Libya) sınır bölgelerinin hâlâ “terör tehdidi” altında olduğunu belirten Zubeydi, Kassarin, Kâf ve Cendube illerinin batısındaki yüksek kesimlerde “Terör unsurlarına ait hareketlenmeler” olduğunu kaydetti. (DIŞ HABERLER)

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