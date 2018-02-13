İsrail-Suriye-İran gerginliğinde yeni bir meydan okuma geldi

İsrail Altyapı Bakanı: Suriye, İran üssüne dönerse hedef alırız.

İsrail Altyapı Bakanı Steinitz, “Esad, Suriye’nin İran’ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli füzelerin Suriye’den Lübnan’a geçmesine izin verip vermeyeceğini çok iyi düşünmeli. Böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir” dedi.

İsrail’in Suriye’den havalanan bir İran İHA’sının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye’ye yoğun hava saldırısı düzenlemesi, Suriye hava savunma sistemlerinin de bir İsrail F-16’sı düşürmesinin üzerinden günler yeni bir meydan okuma geldi.

İsrail Altyapı, Enerji ve Su Bakanı Yuval Steinitz, Esad’a karşı önlem alacaklarını söyledi. Ordu radyosuna konuşan Steinitz, İsrail’in ilk kırmızı çizgisinin, Suriye’nin İran Devrim Muhafızları için istihbarat, deniz ve kara kuvvetleri üsleri dahil olmak ileri askeri üsse dönüşmesi olduğunu belirtti.

‘ESAD İLE HİZBULLAH AYNI’

İsrail güvenlik kabinesinin 12 üyesinden biri de olan Steinitz, “Esad ile Hizbullah aynıdır. Bize karşı saldırı düzenlenirse sadece saldırının kaynağına karşı harekete geçmekle mükellef değiliz. Kendimiz için doğru cepheyi seçme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasında fark görmediklerini, kendilerine göre Suriye ordusu ile Hizbullah’ın İran’ın emirlerini yerine getirdiğini, işlerini gördüğünü ifade etti. Steinitz, “Esad rejimi, İran-Şii eksenindeki zayıf halkadır. Bence Esad, Suriye’nin İran’ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli silahların Suriye’den Lübnan’a geçmesine izin verip vermeyeceği meselelerini çok iyi düşünmeli. Çünkü böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir” dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 17:24

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