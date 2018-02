'ABD operasyona karşı ama diplomasiyle çözmek istiyor'

Gazeteci Mutlu Çiviroğlu: ABD Afrin operasyonuna karşı ama şu an ilişkilerin sertleşmemesine özen gösteriyor.

Washington’da yaşayan Gazeteci Mutlu Çiviroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili gelişmeleri Mezopotamya Ajansına değerlendirdi.

AKP Hükümetinin “Menbic’den çıkın” çağrısı yaptığı ABD ile ilişkileri yorumlayan Çiviroğlu, ABD’nin başından beri Afrin operasyonuna karşı olduğunu belirtti.

Çiviroğlu, “ABD-Türkiye müttefiktir. Ancak her konuda anlaşamayabilirler. ABD her istediğini Türkiye’ye yaptıramıyor. Şu an ABD ilişkilerin sertleşmemesine özen gösterip diplomatik yollarla sorunu çözmeye çalışıyor” dedi.

‘ABD VE TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKALARI ÇELİŞİYOR’

ABD ve Türkiye’nin Suriye politikasında çelişkilerin olduğunu vurgulayan Çiviroğlu, ABD’nin YPG’nin bel kemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile sahada önemli sonuçlar aldığını hatırlattı.

ABD’li yetkililerin, Suriye’de kalıcı olmak istediklerini gösterdiğine işaret eden Çiviroğlu, şunları söyledi:

“ABD, Suriye’de SDG ve Kürtlerle kalıcı olmak istiyor. O yüzden ABD, Afrin operasyonunu istemiyor. Bazılarının söylediği gibi operasyonu endirekt de desteklemiyor. Buna karşı olduğunu diplomatik olarak da açıkladı. ABD’nin Suriye politikası YPG’nin başını çektiği SDG üzerine endeksli” diyerek Türkiye yönetiminin bu konudaki açıklamalarının ABD’de pek karşılığı olmadığını savundu.

FUNK’IN MENBİC ZİYARETİ TÜRKİYE’YE MESAJ

ABD’li General Paul E. Funk’un Menbic’e giderek Türkiye’ye net bir mesaj verdiğinin altını çizen Çiviroğlu, şunları söyledi: “ABD, Türkiye’ye ‘Buraya gelme biz buradayız ve çıkmayacağız’ dedi. ABD şu an hem orada yerel güçleri eğitiyor hem de kentin altyapı çalışmalarını yapıyor. Menbic’de istikrar sağlanmış. ABD orada açık bir şekilde devriye görevi sürdürüyor. Türkiye’nin oraya yönelmesi askeri olarak çatışma olasılığını doğurur. ABD’nin Menbic’e olacak herhangi bir saldırı karşısında sessiz kalmasını beklemek gerçekçi olmaz.”

Gazeteci Çiviroğlu, ABD ve AB ülkelerinin Afrin operasyonuna karşı yavaş yavaş seslerini yükselttiğini söyleyerek, “Bu operasyon uluslararası toplumla ortaklaştırılmış değildir. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde sorunları var. Türkiye’nin dış politikasını kimse tasvip etmiyor ama herhangi bir devletin de Türkiye’ye savaş açması beklenilmiyor. AB Türkiye ile gerginleşmemeye özen gösteriyor. ABD de yumuşak bir şekilde, diplomatik yollarla sorunları çözmek istiyor” dedi.

‘TILLERSON’UN GÜNDEMİ AFRİN VE MENBİC’

Yarın Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un gündeminde Afrin ve Menbic olduğunu belirten Çiviroğlu, “ABD yetkilileri açıkladılar. Afrin operasyonuyla birlikte IŞİD Deyrizor’da cesaret kazanmış durumda. IŞİD yok olma pozisyonda iken şu an alan kazanma faaliyetlerine girdi. IŞİD son dönemlerde fazla saldırı içerisinde. Deyrizor’da savaşan SDG’lilerin arasında Afrinli olan ya da Afrin’de savaşan arkadaşları var. Bunu ABD de görüyor. Afrin operasyonu başlamasaydı belki Deyrizor’da sonuç alınmış olacaktı ve belki de Irak sınırı temizlenmiş olacaktı. ABD bunu görüyor” dedi. (MA)

www.evrensel.net