Bölgede 2017 yılında 18 bin 507 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi 2017 yılında bölge illerinde yaşanan hak ihlallerinin raporunu açıkladı.

İHD, Diyarbakır Şubesinde gerçekleşen açıklamada konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 2017 yılında 18 bin 507 hak ihlali yaşandığının altını çizerek OHAL’in kaldırılması talebinde bulundu.

OHAL’in toplumda bir baskı aracına dönüştüğünü belirten Bilici, OHAL’in ciddi hak ihlalleri ve mağduriyetlere neden olduğunu belirtti. OHAL döneminde, binlerce kamu çalışanı ve akademisyenin ihraç edildiğini söyleyen Bilici, şunları söyledi: “Bugün 145 gazeteci ve medya çalışanı ise halen hapishanelerde tutulmaktadır. Bölge illerinde açık hava toplantıları, demokratik gösteri, yürüyüş ve etkinlikler, ‘güvenlik’ gerekçe gösterilerek süresiz veya her ay yenilenerek yasaklanmaktadır. 10 milletvekilli halen hapishanelerde tutuklu bulunmaktadır. Bugün itibariyle tespit ettiğimiz verilere göre, 102 DBP’li belediyeden 93’üne kayyım atanmıştır. 65’i aşkın belediye eş başkanı ise halen tutuklu bulunmaktadır” dedi.

‘GÖZALTILARLA KİŞİ GÜVENLİĞİ İHLAL EDİLDİ’

Bilici, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini şu şekilde sıraladı: “Mahpusların hastane, mahkeme gibi yerlere hapishane idaresi tarafından verilecek tek tip elbiselerle sevk edilmelerinin zorunlu kılınması paralel olarak artış gösteren sürgünler, sağlık hakkı, işkence ve kötü muamele, disiplin soruşturmaları, tecrit etme, haberleşme, iletişim, aile görüşü haklarının kısıtlanması, ana dili kullanma özgürlüğü, sağlık hakkı ihlalinde derneğimiz tarafından tespit edilen 357’si ağır olmak üzere toplam 1025 hasta mahpus adeta ölüme terk edilmiştir.” Haksız gözaltı ve tutuklamaların artarak devam ettiğini dile getiren Bilici, “2017 yılında bölgede, tespit edebildiğimiz verilere göre 20’si çocuk 3 bin 878 kişi gözaltına alınmış, 2’si çocuk 788 kişi ise tutuklanmıştır. Yine en az 2 bin 900 ev ve işyerine baskın düzenlenmiştir. Özellikle sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘Yasa dışı örgüt üyeliği, yasa dışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, yasa dışı örgüt propagandası yapmak’ gibi ağır suçlamalarla gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklanmaların, kişi güvenliği ve özgürlüğünün açık bir ihlalidir” dedi.

ÇOCUKLARA ŞİDDETTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin bölge kentlerinde devam ettiğine dikkat çeken Bilici, “Erkek şiddetinden kaynaklı bölgemizde, 45 kadın katledildi, 13 kadın da intihar etti. Yine şiddet sonucu 37 kadın yaralandı, 8’i cinsel saldırıya maruz kalırken, 5’i de fuhuş yapmaya zorlandı. Aynı şekilde çocuklara yönelik şiddet ve hak ihlalleri, bu süre içerisinde devam etti. Şiddet sonucu katledilen çocukların yanı sıra yurt, okul gibi kapalı kurumlar başta olmak üzere toplumsal yaşamda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış dikkat çekmektedir. 2017 yılında bölgemizde, şiddet sonucu 12 çocuk katledilirken, 8 çocuk da intihar etti. 2 çocuk fuhuş yapmaya zorlanırken, 95 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı” dedi.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN MÜZAKERE EDİLMELİ’

Yaşanan hak ihlallerinin oluşumuna yol açan OHAL’in bir an önce kaldırılması talebinde bulunan Bilici, “Çatışmalı ortamın bir an önce son bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve çözüm sürecinin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz. Her koşul altında dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık ayrımı yapmadan, yaşam hakkının kutsal olduğu vurgusunda bulunuyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 17:08

www.evrensel.net