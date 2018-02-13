HDP'den gözaltılara tepki: Barışı savunmaya devam edeceğiz

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keresticoğlu, kongre öncesinde HDP bileşeni partilerin eş başkan ve sözcülerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keresticoğlu, HDP Kongresi öncesinde HDP bileşeni partilerin eş başkan ve sözcülerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “HDP engellemelere, yasaklara, gözaltı ve tutuklamalara rağmen savaşa karşı çıkmaya, barışı savunmaya devam edecektir” dedi.

Filiz Kerestecioğlu ve Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Sırrı Süreyya Önder’le birlikte Mecliste basın toplantı yaptı. Filiz Keresticoğlu, HDP kongresi öncesinde HDP bileşenlerine yönelik yapılan ve aralarında ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi, Yeşiller ve Sol Gelecek Eş Sözcüleri Naci Sönmez ve Eylem Tuncaelli, SODAP Eş Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir ve sonradan serbest bırakılan Birleşik Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu’nun gözaltına alındıklarını hatırlattı.

‘KONGREMİZİ KRİMİNALİZE ETMEK İSTİYORLAR’

Gözaltına alınma gerekçesinin HDP’nin konferans sonuç bildirgesinde Afrin operasyonuna ilişkin yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaşmalarından dolayı gözaltına alındıklarını belirten Kerestecioğlu, “Beş gündür spor salonunda günün hangi saatinde olduklarını bilmeksizin çıplak zemin üzerinde tutuluyor ve sözlü şiddete maruz kalıyorlar” dedi. Gözaltında olanlara yönelik yapılan suçlamaları kabul etmeyen Kerestecioğlu, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, barış diyenler değil; dost halkların yaşadığı coğrafyalarda savaşa gidenlerdir” dedi. Gözaltına alınanlar hakkında bilgi de veren Kerestecioğlu, yapılan gözaltılarla HDP düşüncesinin yok edilmek istendiğin belirtti. Hükümetin ülkeye tekçiliği dayattığını anlatan Kerestecioğlu, “İşte bu operasyon çok seslilikten ve barıştan duyulan korkunun bir göstergesidir. Şu an gözaltında olan barıştır, barış iradesidir” dedi. Savaş politikasının Türkiye halklarına kaybettirdiğini dile getiren Kerestecioğlu, “İktidar her gün bu ülkenin gencecik insanlarını ölüme gönderirken biz insanlar ölmesin diye mücadele veriyoruz. İzledikleri savaş politikaları halktan tepki görmesin diye bize bu denli saldırıyorlar. HDP ve bileşenleri tüm engellemelere, yasaklara, gözaltı ve tutuklamalara rağmen savaşa karşı çıkmaya, barışı savunmaya devam edecektir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kerestecioğlu, gazetecilerin sorularını yanıt verdi. AKP ve MHP’den kongrelerine yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin Kerestecioğlu, “Kongremizi kriminalize etmek için çok ciddi bir ilgi gösterdiler. Parti çalışanlarımızı, bileşenlerimizi gözaltına almak için ciddi çaba gösterdiler. Bunlar da ne kadar güçsüz olduklarının göstergesi. Bizim kongremiz de ne kadar güçlü olduğumuzun, birlikte olduğumuzun, her zaman barış için mücadele edeceğimizin göstergesi” dedi.

ÖNDER’DEN ANA AKIMA TEPKİ

Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında açılan soruşturmaya ilişkin soruyu, Sırrı Süreyya Önder yanıtladı. Seçilmiş milletvekilleri olduklarını hatırlatan Önder, “Bu savaşın ülkemizin ortak geleceği için sıkıntılı olduğunu, vahim sonuçlar üreteceğini, büyük toplumsal maliyet üreteceğini düşünüyoruz. Bizim böyle düşünmemizi ve bunu dile getirmemizi engelleyecek hiçbir güç yoktur. Can kaybı, kim olursa olsun bu ülkenin diğer yurttaşlarından daha az üzüleceğimizi umanlar, kanla beslenenlerdir” dedi. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 16:59

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