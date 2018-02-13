Her 100 kişiden 2’si esnaf

80 milyondan fazla nüfusu bulunan Türkiye’de esnaf sayısının, toplam nüfusun yüzde 2,1’ini oluşturduğu belirlendi.

Interpress’in konuyla ilgili medyada yapmış olduğu incelemeye göre, ülkedeki her 100 kişiden 2’sinin esnaflık yaptığı ortaya çıktı. 2017 itibarıyla TÜİK ve TESK verilerine göre, Türkiye’de toplam 1 milyon 673 bin 225 esnaf olduğu belirlenirken bu kişilere ait 1 milyon 800 bin 933 iş yeri bulunduğu tespit edildi.

EN FAZLA ESNAF İSTANBUL’DA

İllere göre incelendiğinde Türkiye’de en fazla esnaf sayısının 192 bin 758 ile İstanbul’da bulunduğu görüldü. İstanbul’u 104 bin 610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Ankara, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456 esnafla Bursa’nın takip ettiği anlaşıldı.

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt olurken bu ilimizde sadece 1780 esnaf bulunduğu saptandı. Bayburt’u 2 bin 127 esnafla Tunceli, 2 bin 198 esnafla Ardahan, 2 bin 667 esnafla Iğdır ve 3 bin 353 esnafla Gümüşhane’nin izlediği tespit edildi.

EN YOĞUN ESNAF MUĞLA’DA

İl bazında esnaf yoğunluğu en fazla olan kent ise Muğla olurken şehirde 36 bin 191 esnaf bulunduğu ve kentin nüfusuna oranlandığında bu oranın yüzde 3.9 olduğu belirlendi.

Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise sırasıyla yüzde 3.8 ile Burdur, yüzde 3.6 ile Edirne, Çanakkale ve Artvin olarak tespit edildi.

Nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il Şırnak olurken kentteki esnaf sayısının 3 bin 817 olduğu anlaşıldı. Buna göre Şırnak nüfusunun yüzde 0.8’inin esnaflık yaptığı görüldü. Şırnak’ı yüzde 0.9 ile Batman ve Diyarbakır, yüzde 1.2 ile Ağrı, Hakkari ve Siirt’in takip ettiği ortaya çıktı. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 16:58

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