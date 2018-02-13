HDP mitingine IŞİD saldırısı davası: Tutuklama talebine ret!

HDP'nin 5 Haziran 2015'teki Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırı davasında sanık Burhan Gök'ün tutuklanması talebi reddedildi.

HDP’nin Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği mitinge yönelik bombalı saldırıya ilişkin davanın 10. duruşması Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya mağdur ve sanık avukatları, saldırıda yaralananlar ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir katıldı. Saldırının bombacısı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Orhan Gönder duruşma salonuna getirildi. Diğer sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve Burhan Gök davaya ses ve görüntülü bilişim sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Geçtiğimiz duruşma hakkında adli kontrol konulan sanık Burhan Gök, mağdur avukatlarından Kazım Bayraktar’ın sorularını yanıtlamayı reddetti. Gök sorulara ancak mahkeme tarafından sorulduğunda cevap vereceğini ekledi.

Avukat Kazım Bayraktar, mahkeme başkanına, sanık Gök’ün kullandığı telefonla IŞİD emirlerinden İlhami Balı ile görüştüğünü aktardı ve Balı ile Gök’ün neden görüştüğünün sorulmasını istedi. Sanık Gök’e söz konusu telefon numarasının kendisine ait olup olmadığı sorulduğunda, Gök söz konusu numarayı kullandığın kabul etti. Gök, İlhami Balı’yı tanımadığını ileri sürdü. Gök’e, Balı ile konuşma yaptığına dair deliller açıklandı ve bu görüşmede Ahmet Furkan isimli birinden bahsedildiğini hatırlatıldığında, Gök’e Ahmet Furkan isimli şahsı tanımadığı söyledi.

KAÇAK TAKSİCİLİK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Gök’e Abu Mansur, Ebu Hanifi, Ebu Suheyl ve Ebu Cafer isimli şahıslar da sorulduğunda, Gök bunları da tanımadığını ileri sürdü. Ancak dava dosyasında yer alan tapelerde Gök’ün yaptığı konuşmalar sırasında bu isimler geçiyordu. Gök’e resmi taksici olup olmadığı soruldu. Gök, resmi olarak taksicilik yapmadığını belirtti ve “gayri resmi taksiciyim” itirafında bulundu. Gök’ün yeni aldığını iddia ettiği telefon hattından Omar Havari isimli şahısla 538 görüşmesi olduğu hatırlatıldığında, Gök “Ben aldım 1-2 ay kullandım. Hat eniştemin üzerineydi. Bu şahısla neden görüşmüşüm bilmiyorum” dedi. Gök’ün, eniştesinin üzerine kayıtlı hattan, Omar Havari ile yaptığı görüşmelerin yer alığı kayıtlar mağdur avukatı Şevin Kaya tarafından mahkeme heyetine beyan edildi.

Avukat Kaya, sanık Gök’ün görüştüğü belirtilen Omar Havari isimli şahsın HTS kayıtlarının dosyaya getirilmesini talep etti. Kaya ayrıcı Gök’ün kaçma ihtimali olduğuna dikkat çekerek, tutuklanmasını istedi.

‘CANLI BOMBA OLABİLİR’

Avukat Kazım Bayraktar, IŞİD’lilerin kendilerini taksici, kasap benzeri mesleklerde çalışıyormuş gibi göstermeye çalıştığını söyleyerek, “Gök’ün taksicilik yaptığına dair herhangi bir kanıt yok. Kendisi bombacı Orhan Gönder’in evinin kiralanması işine katılıyor. Gök, bir gün karşımıza canlı bomba olarak çıkabilir, tutuklanmalı” dedi.

YARALI DAVAYA MÜDAHİL EDİLMİYOR

Avukat Alişan Şahin, mağdur yaralı Lisa Çalan’ın davaya katılma talebinin kabul edilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Müvekkilimiz mağdurdur ve kamu davasına katılma hakkı vardır” dedi ve CMK'nın ilgili maddelerini açıkladı. Avukat Şahin, katılma yönünde karar çıkmazsa mahkemenin tarafsızlığına gölge düşeceğini ekledi.

Sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz tahliyelerini istedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Mütalaasını veren savcı, Burhan Gök’ün eniştesi adına kayıtlı olan hattın HTS kayıtlarının ve Omar Havari’nin kullandığı telefon numarasının HTS kayıtlarının dosyaya getirilmesini, Gök’ün tutuklanması yönündeki talebin delilerin toplandıktan sonra değerlendirilmesini istedi.

SANIK AVUKATI İŞİ 'FETÖ’YE İHALE ETTİ

Sanık İsmail Korkmaz’ın avukatı Heyam Fidan, HDP mitingine bombalı saldırının 'FETÖ' tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, “Bu saldırıyı PKK yaptı demek ne kadar saçmaysa, IŞİD yaptı demek de o kadar saçma. Reyhanlı katliamını yapacak kişilerin tutuklanması talep edildiğinde, katliamı yapanlar tahliye edilmişti. FETÖ denilen bu hain yapılanmanın bunu yapması gayet doğaldır. Bu eylemi IŞİD’in yaptığını söylemek saçmadır. IŞİD, Türkiye’de iki eylem üstlendi” dedi.

MAĞDUR AVUKATLARINA SALDIRDI

Avukat Fidan, müvekkilinin IŞİD’le alakası olmayan bir tip olduğunu söyleyerek, “Bunlara harici deniyor. Kur'an-ı Kerim’i aşırı şekilde uygular. IŞİD’de faşizme ve ırkçılığa yer yoktur. İsmail Korkmaz ırkçı bir insan. IŞİD’li olamaz. HDP’lileri PKK’li olarak görüyor ve sevmediğin söylüyor. Korkmaz, IŞİD’li olamaz” ifadelerini kullandı.

Mağdur avukatlarıyla, avukat Fidan arasında tartışma çıktı. Bu sırada sanık İsmail Korkmaz mağdur avukatlarına “Köpekler” diye hakaret etti.

Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdiği sırada avukatlar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araya polislerin girmesinin ardından kavga yatıştırıldı. Avukat Fidan duruşmayı izlemeye gelenler “Gidin tuvalette yüzünüzü yıkayın” dedi ve mağdur avukatlarına da kalem fırlattı.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ

Ara sonrası mahkeme heyeti ara kararını verdi. Mağdur Lisa Çalan’ın katılma talebinin reddine, sanık Burhan Gök’ün kullandığı belirtilen telefon hattının görüşme kayıtlarının BTK’den istenmesine, Omar Havari isimli şahsın kullandığı beyan edilen hatta ilişkin telefon görüşme kayıtlarının getirtilmesi talebinin reddine, sanıkların üzerlerinde ele geçen telefon hatlarına ilişkin görüşme tutanağına dair rapor hazırlanmasını istenmesine, sanıkların tutukluluk durumunun devamına, sanık Burhan Gök hakkındaki tutuklama talebinin reddine ve bir sonraki duruşmanın 10 Nisan 2018 tarihinde görülmesine karar verildi.

BURHAN GÖK HAKKINDAKİ GELİŞMELER NELERDİ?

Sanık Gök, IŞİD'in Brüksel'e düzenlediği saldırıyı gerçekleştiren İbrahim el Bakraoui ile beraber yakalanmıştı. Davanın 6. duruşmasında sanık Gök’ün tahliyesine karar verilmişti. Sanık Gök hakkındaki delilleri mahkemeye sunan mağdur avukatlarının çabaları sonucu 9. duruşmada sanık Gök hakkında adli kontrol önlemi getirilebilmişti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 10:26

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