Yardım alan 9 milyon, işe yerleştirilen 4 bin 612

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Bu rakamlar, ülkemizde işsizlik sorununu hangi boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Sosyal yardım alan bireylerin istihdamına yönelik çalışmalarla ilgili soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılının ilk 10 ayında 4 bin 612 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif iş gücü hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda, sosyal yardım alanlara yönelikte hizmetler sunulduğunu ve işe yerleştirilmelerine çalışıldığını açıklayan Bakan Sarıeroğlu, “Sosyal yardım alan kişilerden, 2016 yılında 3 bin 725 kişi, 2017 ocak-ekim döneminde ise 4 bin 612 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edilmiştir” dedi.

MİLYONLAR MUHTAÇ!

Soru önergesinin sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de yardıma muhtaç kişi sayısının fazlalığına dikkat çekti. Yardıma muhtaç 9 milyona yakın kişinin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Bu rakamlar, ülkemizde işsizlik sorununu hangi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Yardıma muhtaç milyonlarca yurttaş var. Hükümetin, istihdama yönelik daha ciddi ve çözüm odaklı projeleri uygulamaya geçirmesi gerekiyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 16:27

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