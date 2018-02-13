Kim Jong-un’dan diyaloğu sürdürme çağrısı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katıldıktan sonra Pyongyang’a dönen yüksek düzeyli heyet ile görüştü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un, Güney Kore’deki PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katıldıktan sonra Pyongyang’a dönen yüksek düzeyli heyet ile görüştü. Kuzey Kore lideri iki Kore arasında Olimpiyat Oyunları ile yaratılan “uzlaşma ve diyalog sıcak ikliminin” daha da canlandırılarak sürdürülmesi çağrısı yaptı.

KCNA’nın aktardığına göre, Kuzey ve Güney’in ortak irade ve güçlü arzusu yoluyla yaratılan sıcak uzlaşma ve diyalog ikliminin daha da canlandırılarak iyi sonuçlar alınmasının önemli olduğunu kaydeden Kim, Kuzey-Güney ilişkilerinin geliştirilmesine yönelimin ayrıntılarını ifade etti ve bu konuyla alakalı uygulanabilir adımların atılması için önemli talimatlar verdi.

Ancak Kim’in bu uzlaşma planının ayrıntıları haberde yer almadı.

Kuzey Koreli heyet 3 gün süren Güney Kore temaslarında, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş, Kim’in kızkardeşi Kim Yo-jong, Moon’u Pyongyang’a davet etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da bir araya geldiği Letonya Devlet Başkanı Raimonds Vejonis’e “ABD Kore’ler arası diyaloğa olumlu açıdan bakıyor ve Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu ifade etti” dedi. (DIŞ HABERLER)

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