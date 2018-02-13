Ferhat Tunç'a '#HayırYargılanamaz' paylaşımından dava açıldı

Sanatçı Ferhat Tunç'a '#HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz' paylaşımı gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla dava açıldı.

Sanatçı Ferhat Tunç, 35. yıl konseri için gittiği İsviçre dönüşünde hakkında açılmış yeni bir dava ile karşılaştı. 16 Nisan 2017'deki referandum akşamı yaptığı Twitter paylaşımı dava konusu yapıldı. Savcılık, "İhbar üzerine", Tunç'un "Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz" paylaşımı gerekçesiyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

'BENDEN ONURSUZLUK BEKLEMESİNLER'

Tunç, davaya ilişkin şunları söyledi:

"Hakkımda son birkaç ay içinde açılan üçüncü dava. Söz konusu davaların, hukuki kısmını tartışmaya gerek yok çünkü hukuki kısmı yok! Son davaya konu edilen de yine bir Twitter paylaşımım. 16 Nisan referandumunun sonuçlarına yönelik itirazımı suç saymışlar. Referandum sonuçlarına, şaibe yaratılması üzerinden benim de itirazım oldu. Özü itibarıyla hakkımda açtıkları bu davalarla korkarak susacağımızı düşünüyorlar. Kimse bizden böyle bir onursuzluğu beklemesin. Tıpkı sanatımızı yaparken bestelerimizi belirleyen bir çizgimiz olduğu gibi, düşünürken ve konuşurken de bu çizgiyi esas alarak yaşıyoruz. Sanatçının görevini, rolünü onun özgürlükle ilişkisi belirliyor ve bundan ödün vermeye niyetim yok. Yaşamım boyunca zulüm karşısında susmadım, bundan sonra da susmam."

Tunç, 18 Nisan’da İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi’ne ifade verecek. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 15:03

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