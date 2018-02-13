HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, ifade vermek için gittiği Ankara Adliyesi önünde gözaltına alındı.

HDP’nin 10 Şubat’ta yapılan kongresinde Eş Genel Başkanlık görevini devredip, PM üyesi seçilen Serpil Kemalbay, hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda ifade vermek üzere gittiği Ankara Adliyesi gözaltına alındı. Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, adliye binasına girmek üzereyken önünü kestikleri Kemalbay’ı gözaltına aldı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı konusunda doğrudan savcılığa ifade vermek isteyen Kemalbay, Ankara TEM Şube binasına götürüldü.

HDP kongresi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun da bulunduğu 7 isim gözaltına alınmış, Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu 17 isim hakkında ise yakalama kararı verilmişti.

Bu kapsamda Kemalbay’ın, İstanbul Esenyurt’taki evinde de bu sabah saatlerinde polisler tarafından kapı kırılarak arama yapılmıştı.

Gözaltı işleminin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bugünkü grup toplantısında Serpil Kemalbay’ı hedef göstermesi sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Erdoğan, konuşması sırasında salondakilere slayt gösterisi izleterek, aralarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Serpil Kemalbay'ın da olduğu CHP ve HDP'leri 'terör sevici' diyerek hedef göstermişti. (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 17:33

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