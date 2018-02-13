Essen‘de Evrensel ile dayanışma konseri

Almanya’nın Essen kentinde Mikail Aslan ve grubunun katılımıyla Evrensel ile dayanışma konseri düzenlendi.

Almanya’nın Essen kentinde faaliyetlerini sürdüren Evrensel Kültür Merkezi, Evrensel ile dayanışmak amacıyla konser düzenlendi. Chorforum’da müzisyen Mikail Aslan ve grubunun katılımıyla düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Evrensel Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Güyildar’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikite konuşan Evrensel yazarı Yücel Özdemir, yıllardır baskı ve yasaklama girişimlerine rağmen yayın hayatına devam eden Evrensel’in bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Özdemir, "23 yıl içinde pek çok kez yasaklama, para ve hapis cezaları verildi gazetemize. Metin Göktepe’yi katlettiler" dedi.

Türkiye’de basına yönelik baskı, ve yasaklamalar ile tutuklu gazetecilere de değinen Özdemir, işçi sınıfından, emekten, demokrasiden yana olan bütün dostları Evrensel’in e-gazete abone kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Etkinlik, Mikail Aslan ve grubunun konseriyle devam etti. Aslan ve grubunun Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdiği türküler, büyük beğeni topladı.

DORTMUND’DA DAYANIŞMA YEMEĞİ VERİLECEK

Öte yandan Dortmund Bezent e.V. Derneği de 16 Şubat Cuma günü Evrensel ile dayanışmak amacıyla dernek lokalinde yemek düzenlenecek. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, emek basınına destek olmak isteyen herkes yemeğe davet edildi. (Essen/EVRENSEL)

Evrensel yargı kıskacında: İktidar ‘haber yapma’ diyor

www.evrensel.net